.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

دمج اللقاحات.. جولة جديدة للخبراء مع كورونا!

لقاحات كورونا
لقاحات ضد كورونا

دمج اللقاحات.. جولة جديدة للخبراء مع كورونا!

تجارب أجريت على الفئران عززت توليفات من لقاحين مختلفين بشكل أفضل عن جرعتين من نفس اللقاح

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية نت

نشر في: آخر تحديث:

وسط مطالبات برفع وتيرة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وبينما ينتظر العالم 69 نموذجا عن لقاحات مفترضة، أطل العلم بنظرية جديدة قد تغير كل المعايير.

السؤال الأهم عن لقاحات كورونا.. متى لا تحمي من الفيروس؟ فيروس كورونا السؤال الأهم عن لقاحات كورونا.. متى لا تحمي من الفيروس؟

فقد اقترح خبراء صحة أن يتم الدمج بين لقاحين لكورونا مختلفين، كأن يتناول المصاب الجرعة الأولى من لقاح أسترازنيكا، ثم الجرعة الثانية من نوفافاكس.

في التفاصيل، كشف تقرير لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، أن جامعة أوكسفورد البريطانية بدأت دراسة على 800 شخص أعمارهم 50 سنة فيما فوق، لاختبار إمكانية مزج اللقاحات، حيث يقوم العلماء باختبار أنظمة لقاحات مكونة من تركيبات وفترات زمنية، مختلفة عن الموجودة حاليا في بريطانيا.

بدوره، أشار الطبيب، ماثيو سناب، إلى تجارب أجريت على الفئران قد عززت توليفات لقاح فايزر وأسترازينيكا المناعة بشكل أفضل عن جرعتين من نفس اللقاح، معتبراً أن ذلك ربما سيعمل مع البشر أيضا.

تعزيز المناعة

وقد شجعت الدراسة العلماء على الاعتقاد في أن مزج اللقاحات قد يعزز من مناعة الجسم، حيث لا يمكن لأنظمة اللقاح غير المتطابقة توليد أجسام مضادة معادلة فحسب، وإنما تعزيز إنتاج الخلايا المناعية "CD8+T-cells".

فيما تتمتع هذه الخلايا التائية أيضا بذاكرة طويلة ومحددة لما يبدو عليه فيروس كورونا،. ما يعني أن المناعة قد تستمر لفترة أطول.

ورغم أن خلط اللقاحات قد أيقظ هذه الخلايا التائية في الفئران، إلا أن الاستجابة المناعية نفسها لم تظهر في البشر بشكل قاطع بعد.

يشار إلى أن مطالبات رفع وتيرة التلقيح كانت اصطدمت بالعائق اللوجستي الذي منع تحقيق ذلك، إضافة إلى ظهور تحويرات جديدة لفيروس كورونا. وقد صممت معظم اللقاحات ليتم منحها على جرعتين أو أكثر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
بشكل مفاجئ.. وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي بشكل مفاجئ.. وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي
مصر تعلن عن خط بري لنقل الركاب مع دولتين عربيتين مصر تعلن عن خط بري لنقل الركاب مع دولتين عربيتين
أحمدي نجاد يتلمس رأسه.. قد يغتالوني ويمشوا بجنازتي! أحمدي نجاد يتلمس رأسه.. قد يغتالوني ويمشوا بجنازتي!
نبأ مفرح عن لقاح فايزر.. نبأ مفرح عن لقاح فايزر.. "من يأخذ التطعيم لا ينقل العدوى"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد