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تطور خطير.. كورونا البريطاني المتحور أشد فتكا من القديم

(تعبيرية)

تطور خطير.. كورونا البريطاني المتحور أشد فتكا من القديم

 رُصدت للمرة الأولى في بريطانيا بسبتمبر 2020.. واكتُشفت منذ ذلك الحين في أكثر من 100 دولة

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العربية.نت، رويترز

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في تطور خطير، أعلن باحثون، الأربعاء، أن معدل الوفيات جراء الإصابة بسلالة متحورة شديدة العدوى من فيروس كورونا تنتشر في أنحاء العالم منذ اكتشافها للمرة الأولى في بريطانيا أواخر العام الماضي يزيد 30 إلى 100% عن السلالات السابقة.

وفي دراسة قارنت معدلات الوفاة بين المصابين بالسلالة الجديدة في بريطانيا، والمعروفة باسم (بي.7.1.1)، وبين من أصيبوا بسلالات أخرى، قال العلماء إن الوفيات "أعلى بكثير" في السلالة الجديدة.

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يذكر أن سلالة (بي.7.1.1) كانت رُصدت للمرة الأولى في بريطانيا في سبتمبر 2020، واكتُشفت منذ ذلك الحين في أكثر من 100 دولة.

كما لدى هذه السلالة 23 تحوراً في شفرتها الجينية، وهو عدد كبير نسبياً، وسهل بعض هذه التحورات من انتشارها. ويقول العلماء إنها أكثر قدرة على العدوى بنسبة تتراوح بين 40 إلى 70% من السلالات السائدة الأخرى.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

تهديد جدي

إلى ذلك أظهرت الدراسة التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، الأربعاء، أن الإصابة بالسلالة الجديدة أدت إلى 227 وفاة في عينة تشمل 54906 من مرضى كوفيد-19 مقارنة مع 141 بين نفس العدد من المصابين بسلالات أخرى.

وأوضح روبرت تشالين، الباحث في جامعة إكستر، والرئيس المشارك لفريق البحث، أنه "إضافة إلى قدرتها على الانتشار سريعاً، هذا يجعل بي.7.1.1 تهديداً يجب أخذه على محمل الجد".

كما أفاد خبراء مستقلون بأن نتائج الدراسة تضيف إلى دلائل أولية سابقة تربط الإصابة بسلالة بي.7.1.1 بزيادة خطر الوفاة جراء كوفيد-19.

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