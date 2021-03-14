نكسات متتالية للقاح أسترازينيكا.. إيرلندا تلاقي دولاً أخرى

بعد تسجيل إصابات بجلطات دموية في النرويج، أوصت السلطات الصحية في إيرلندا الأحد بتعليق "احترازياً" استخدام لقاح أسترازينيكا ضد كوفيد-19، من دون التأكد في هذه المرحلة من وجود رابط مع عملية التلقيح.

وأوصت اللجنة المكلفة ببرنامج التلقيح في إيرلندا باتخاذ هذا الإجراء الذي بات يُطبق في دول عدة "وقائياً" اعتباراً من صباح الأحد.

لا دليل

يشار إلى أن شركة تصنيع الأدوية أسترازينيكا، ومقرها المملكة المتحدة، كانت أعلنت الجمعة، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد آمن، وذلك بعدما علق عدد من الدول استخدامه وسط مخاوف من احتمال تسببه بتجلط في الدم.

وقال متحدث باسم الشركة: "بنتيجة تحليل بيانات السلامة الخاصة بنا لأكثر من 10 ملايين سجل، لم يظهر أي دليل على زيادة خطر الإصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة في أي فئة عمرية محددة أو جنس أو مجموعة (لقاحات) ولا في أي بلد معين".

كما أضاف: "في الحقيقة فإن العدد المسجل لتلك الأنواع من الحوادث، منخفض بشكل كبير لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح مقارنة بما هو متوقع بين السكان عموماً".

يذكر أن الدنمارك كانت أول من علق استخدام لقاح أسترازينيكا مؤقتاً الخميس. وقالت سلطات الصحة في الدنمارك إن القرار "مبني على مبدأ احترازي"، وإن شخصاً أصيب بجلطة في الدم بعد التطعيم توفي. وقررت النرويج اتباع خطى الدنمارك وتعليق استخدام لقاح الشركة الإنجليزية السويدية، الذي طور بالتعاون مع جامعة أكسفورد. وفرضت هيئة الدواء في إيطاليا الخميس، حظراً احترازياً لشحنة معينة من اللقاح بعد أن تحدثت عن وقوع "أحداث سلبية خطيرة".

إلى ذلك قررت إستونيا ولاتفيا ولوكسبمورغ وليتوانيا أيضاً تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا.