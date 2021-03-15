.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تقنية لافتة قد تكشف التوحد في الطفولة المبكرة

تقنية لافتة قد تكشف التوحد في الطفولة المبكرة

عالم من هونغ كونغ: مسح شبكية العين يمكن أن يساعد في تحسين فرص الاكتشاف المبكر والنتائج العلاجية بالنسبة للأطفال

متابع الغاء المتابعة

هونغ كونغ - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

طور عالم من هونغ كونغ طريقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في مسح شبكية العين للأطفال ابتداء من سن ست سنوات للكشف المبكر عن مرض التوحد أو خطر الإصابة به، ويأمل في تطوير منتج تجاري خلال العام الجاري.

وقال بيني زي، الأستاذ بالجامعة الصينية في هونغ كونغ، إن مسح شبكية العين يمكن أن يساعد في تحسين فرص الاكتشاف المبكر والنتائج العلاجية بالنسبة للأطفال، مؤكداً أن "أهمية بدء التدخل المبكر هو أنهم ما زالوا في طور النمو، وما زالوا يتطورون. لذا هناك فرصة أكبر للنجاح".

بيني زي
بيني زي

كما تستخدم طريقة زي كاميرا عالية الدقة مع برنامج كمبيوتر جديد يحلل مجموعة من العوامل، بما في ذلك طبقات الألياف والأوعية الدموية في العين.

إلى ذلك أضاف زي أنه يمكن استخدام التكنولوجيا لتحديد الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بمرض التوحد والتعجيل بإدراجهم في برامج العلاج.

اختبار على 70 طفلاً

وأجري اختبار على 70 طفلاً باستخدام التكنولوجيا الجديدة من بينهم 46 طفلاً مصاباً بالتوحد ومجموعة تحكم مكونة من 24 طفلاً. واستطاعت التكنولوجيا تحديد الأطفال المصابين بالتوحد بنسبة 95.7%. وبلغ متوسط أعمار من شاركوا في التجربة 13 عاماً وكان أصغرهم يبلغ من العمر ستة أعوام.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

كما نشرت النتائج التي توصل إليها زي في دورية إي.كلينيكال ميديسين، وهي دورية طبية تخضع لمراجعة الأقران، أي لا تنشر فيها الأبحاث إلا بعد أن يراجعها باحثون متخصصون في ذات المجال.

من جهتهم، رحب متخصصون في التوحد بالنتائج التي توصل إليها زي، لكنهم قالوا إنه لا تزال هناك وصمة عار كبرى، حيث يتردد الآباء في كثير من الأحيان في تصديق أن أطفالهم يعانون من التوحد حتى عندما تكون هناك علامات واضحة.

وصرح زي لرويترز أن بحثه يهدف إلى أن يكون أداة تكميلية لتقييم مهني يقوم به متخصصون حاصلون على ترخيص في الرعاية الصحية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟

الأكثر قراءة

مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟
محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء
هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ "بيتكوين"؟
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان

قبل أن تذهب

هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟
هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟

اكتشف المزيد