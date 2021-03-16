منها الآيس كريم.. 9 أطعمة يجب تجنبها تمامًا خلال موسم الصيف

مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد المخاوف من حدوث إصابات بحالات جفاف أو ضربات الشمس وربما الصداع وغيره. ولكن من خلال تعديل بعض العادات الغذائية، بحسب موقع "بولدسكاي" Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، يمكن تخفيف الأثار السلبية، بخاصة وأن بعض مسببات الأمراض المنقولة بالهواء والماء، تزدهر أثناء ظروف الطقس الحارة والرطبة بما يهدد بخطر الإصابة ببعض الأمراض والالتهابات.

وينصح الخبراء بتجنب تناول بعض المشروبات والأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلات الصحية عن طريق زيادة حرارة الجسم وإضعاف جهاز المناعة، كما يلي:

1. المشروبات الساخنة

اعتاد الكثيرون على تناول قهوة الصباح أو الشاي لبدء اليوم. في حين أن هذه العادة ربما تعطي شعورا بمزيد من النشاط، إلا أن تناول القهوة والشاي بانتظام خلال الصيف يمكن أن يزيد أيضًا من حرارة الجسم والجفاف. لذا، فإن استبدال القهوة والشاي بالشاي الأخضر أو القهوة المثلجة يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة جيدة في موسم الصيف.

2. الأطعمة الدهنية

تعتبر الأطعمة الدهنية والأطعمة السريعة، مثل الأطعمة المقلية، غير صحية في كل المواسم، لأنها يمكن أن تسبب عددًا من الأمراض الخطيرة. ويمكن أن تكون الأطعمة الدهنية ذات تأثير أكثر سوءًا عند تناولها خلال فصل الصيف، لأنها يمكن أن تزيد من حرارة الجسم وتقلل من قدرة جهاز المناعة.

3. منتجات الألبان

في وقت ارتفاع درجة حرارة الجو تكون حرارة الجسم أعلى. ويمكن أن تتعرض منتجات الحليب مثل الزبدة والجبن واللبن الرائب للتخمير غير الطبيعي في المعدة بسبب حرارة الجسم وتسبب عسر الهضم.

4. الفواكه الجافة

تعتبر الفواكه الجافة، مثل التمر والزبيب والمشمش، صحية للغاية لأنها غنية بالعناصر الغذائية القوية. ولكن يمكن للفواكه الجافة أن تزيد من درجة حرارة الجسم وتجعل الإنسان يشعر بالتهيج والتوتر.

5. البهارات

يمكن للتوابل مثل الهيل والقرفة والقرنفل والفلفل أن تجعل الوجبات ذات مذاق طيب ورائحة رائعة، ولكن يؤدي تناول التوابل خلال فصل الصيف لزيادة حرارة الجسم، مما يجعل الشخص يشعر بالجفاف والمرض. ينصح الخبراء بتناول كميات محدودة بشكل متوازن عن طريق إضافة التوابل الباردة مثل الكمون والنعناع العضوي.

6. المانغو

يمكن أن يزيد المانغو أيضًا من حرارة الجسم ويؤدي إلى ظهور بعض الأعراض والأمراض غير المرغوب فيها مثل الإسهال واضطراب المعدة والصداع.

7. اللحم المشوي (تندوري)

يتم طهي اللحوم المشوية في درجات حرارة عالية. وعندما تكون درجة حرارة الجو مرتفعة بالفعل، يمكن أن تحدث زيادة في المواد المسرطنة للحوم المشوية وزيادة خطر الإصابة بالسرطان أيضًا، بالإضافة إلى زيادة درجة حرارة الجسم.

8. آيس كريم

يتم تناول الآيس كريم بشكل طبيعي مع موسم الصيف، فهو أحد أكثر الوجبات الخفيفة شعبية التي يرغب معظم الناس في تناولها للتغلب على الحرارة خلال فصل الصيف. يحتوي الآيس كريم على نسبة عالية من الدهون والسكر، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري. ويشير خبراء الصحة إلى أن تحطيم مكونات الآيس كريم إلى كتل طاقة قابلة للاستخدام يؤدي لزيادة حرارة في الجسم. لذلك، في حين أن تناول الآيس كريم يمكن أن يمنح تأثير تبريد مؤقت، فإن عملية الهضم تؤدي لنتائج عكسية بعدها بفترة قليلة.

9. الأطعمة المُصنعة

تحتوي معظم الصلصات والأطعمة المصنعة المماثلة مثل تتبيلات السلطة على مستويات عالية من الملح والمواد الحافظة والمنكهات الاصطناعية مثل الغلوتامات أحادية الصوديوم، والتي يمكن عند تناولها يوميًا لزيادة حرارة الجسم بالإضافة إلى حالة من الشعور بالإرهاق والانتفاخ والكسل.