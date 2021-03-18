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دراسة تحذر.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة مجدداً بكوفيد-19

(تعبيرية)

دراسة تحذر.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة مجدداً بكوفيد-19

لا يمكن لكبار السن الذين تعافوا من كوفيد-19 أن يفترضوا أنهم محصنون من "هجوم ثانٍ"

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دبي - العربية.نت

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على الرغم من التفاؤل الذي يعيشه العالم وسط عمليات التلقيح ضد الفيروس المستجد، إلا أن خطر كورونا لا يزال موجوداً، خصوصاً فيما يخص كبار السن.

فقد أظهرت دراسة جديدة، بحسب صحيفة "الغارديان"، أنه لا يمكن لكبار السن الذين تعافوا من كوفيد-19 أن يفترضوا أنهم محصنون من "هجوم ثانٍ". وأشارت إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عاماً هم أقل عرضة للإصابة مرة أخرى.

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ووجدت الدراسة، التي أجريت في الدنمارك، أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عاماً يتمتعون بحماية بنسبة 80% لمدة ستة أشهر على الأقل من الإصابة بكوفيد-19 مرة ثانية، لكن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً يتمتعون بحماية بنسبة 47% فقط.

وهذا يعني أنه من الضروري اتخاذ تدابير لحماية كبار السن، الذين هم أيضاً أكثر عرضة للوفاة من كوفيد-19، وفق مؤلفي البحث الذي نشر في مجلة لانسيت الطبية.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

كما قال الدكتور ستين إثيلبيرغ من Statens Serum Institut في الدنمارك: "تؤكد دراستنا ما يرجحه عدد من الأشخاص وهو أن الإصابة مرة أخرى بكوفيد-19 نادر الحدوث لدى الأشخاص الأصغر سناً والأصحاء، لكن كبار السن أكثر عرضة للإصابة به مرة أخرى".

إلى ذلك أضاف إثيلبيرغ أنه "نظراً أن كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض المرض الشديدة والوفاة، توضح نتائج دراستنا مدى أهمية تنفيذ سياسات لحماية هذه الفئة أثناء الوباء".

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