.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هيئة طبية بريطانية: لقاح أسترازينيكا لا يسبب جلطات ولكن!

هيئة طبية بريطانية: لقاح أسترازينيكا لا يسبب جلطات ولكن!

وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا: تحقيق في نوع نادر جداً وخاص من تجلط الدم في أوردة المخ

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد الجدل الذي طال لقاح أسترازينيكا بعد تعليق عدة دول استخدامه على خلفية مخاوف مرتبطة بتسببه بجلطات في الدم، أكدت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، أن الأدلة لا تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 يسبب جلطات دموية لكنها أوضحت أن تحقيقاً يجري في نوع نادر جداً وخاص من تجلط الدم في أوردة المخ.

وذكرت الوكالة أن "الأدلة التي لدينا لا تشير إلى أن حدوث جلطات دموية في الأوردة هو بسبب لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19".

بالوثائق.. أنجلينا تكشف تعرضها للتعنيف على يد براد بيت ثقافة وفن بالوثائق.. أنجلينا تكشف تعرضها للتعنيف على يد براد بيت

كما أضافت: "تجري مراجعة تفصيلية إضافية في ما بلغنا عن خمس حالات في بريطانيا أصيبت بنوع نادر جداً ومحدد من الجلطات الدموية في أوردة الدماغ ويصاحبها انخفاض في عدد الصفائح الدموية".

توصية من الصحة العالمية

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أوصت، الأربعاء، بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا، فيما خبراؤها يواصلون تقييم معلومات السلامة.

وأعلنت المنظمة الأممية في بيان، أن خبراءها ما زالوا يراجعون بيانات السلامة الخاصة بلقاح أسترازينيكا، بعد مخاوف من الإصابة بجلطات دموية، غير أنها أوصت بمواصلة برامج التطعيم "في الوقت الحالي".

زجاجة صغيرة تحتوي على لقاح أسترازينيكا في أنتويرب
زجاجة صغيرة تحتوي على لقاح أسترازينيكا في أنتويرب

إلى ذلك أكدت: "تجري اللجنة الاستشارية العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة اللقاحات تقييماً دقيقاً لأحدث بيانات السلامة المتاحة. في الوقت الحالي، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وتوصي بمواصلة حملات التطعيم".

يشار إلى أن دولاً عدة، بينها الدنمارك والنرويج وبلغاريا وإيرلندا وألمانيا، علقت مؤخراً استخدام اللقاح الذي تُصنّعه شركة الأدوية السويدية البريطانية العملاقة، على خلفية المخاوف المرتبطة بتسببه بجلطات بالدم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول

قبل أن تذهب

الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية
الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية

اكتشف المزيد