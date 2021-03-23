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بدأ استعماله.. بخاخ للأنف يقطع الطريق أمام كورونا

(تعبيرية)

بدأ استعماله.. بخاخ للأنف يقطع الطريق أمام كورونا

إسرائيل ونيوزيلاندا وافقتا مبدئياً على بيع بخاخ للأنف يحتوي على أكسيد النيتريك ويمكنه أن يمنع انتقال الفيروس

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دبي - العربية.نت

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لا يزال فيروس كورونا المستجد يملأ الدنيا ويشغل الناس، على الرغم من التفاؤل الذي يعيشه العالم وسط عمليات التلقيح.

وفيما تتضافر الجهود للقضاء على الوباء الذي اجتاح العالم قبل أكثر من عام، وافقت إسرائيل ونيوزيلاندا مبدئياً على بيع بخاخ للأنف يحتوي على أكسيد النيتريك، ويمكنه أن يمنع انتقال كورونا، وفق الشركة المنتجة سانوتايز للبحث والتطوير.

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كما بدأ تصنيع بخاخ أكسيد النيتريك الأنفي تحت الاسم التجاري "إنوفيد" في إسرائيل بالتعاون مع شركة نكستار تشيمفارما سولوشنز، ومن المتوقع بيعه هذا الصيف.

وفي نيوزيلاندا، سجلت شركة سانوتايز بخاخها الأنفي لدى هيئة سلامة الأدوية والأدوات الطبية، مما يسمح لها بتوزيع وبيع منتجها للجمهور مباشرة بحسب ما ذكرته الشركة التي يقع مقرها في فانكوفر بكندا.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

يشار إلى أن بخاخات الأنف التي تحتوي على مادة أكسيد النيتريك تقي الجسم من الفيروسات التي تدخله من خلال الجهاز التنفسي العلوي.

يذكر أنه حتى الآن أصيب ما يزيد على 123.5 مليون نسمة بكورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و845989.

إلى ذلك تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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