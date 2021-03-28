احذر قنبلة فرشاة الأسنان.. خطأ نقترفه جميعاً

تعد صحة الفم الجيدة من أهم الأشياء التي يجب الحفاظ عليها. وبما أن الفم يعد موطناً لمليارات البكتيريات، فإن الأمر يصبح كارثياً بالنسبة للأشخاص الذين لا يعتنون بفرشاتهم وأسنانهم وفمهم.

ويعلم الجميع أن استخدام الفرشاة بانتظام هو أحد أفضل الطرق للحفاظ على صحة الأسنان واللثة أيضاً. لذا من المهم جداً العناية بها، وتجنب الخطأ الفادح الذي يرتكبه الجميع: تغطية الفرشاة.

في هذا السياق، وفي ظل الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان، الذي يستمر من 25 مارس إلى 31 مارس، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، 5 نصائح متعلقة بفرشاة الأسنان حول كيفية الحفاظ عليها نظيفة وفعالة:

1- عينيك تحمي أسنانك: إذا رأيت أي بقايا من معجون الأسنان، أو الطعام على الفرشاة، فاشطفها قبل الاستخدام.

2- تبديل الفرشاة كل 3 أشهر: بعد فترة من استخدام الفرشاة، تتغير خواص شعيراتها لتصبح أخشن على اللثة.

3- لا تشارك فرشاة الأسنان مع شخص آخر: تجنب تخزين فرش أسنان أفراد العائلة في كوب واحد.

4- لا تغطي الفرشاة: تغطية الفرشاة قد يعزز من نمو البكتيريا والعفن على شعيراتها.

5- نظف الكوب الحامل للفرشاة وذلك لمنع تكون البكتيريا بداخله.