هل يمنع لقاح كورونا انتقال العدوى.. الصحة العالمية تجيب

وسط تساؤلات مستمرة حول جدوى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ومدى تأثيرها في منع انتقال العدوى، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات تقلل من احتمالية انتقال الفيروس إلى شخص آخر، مشيرة إلى أن تلك النتائج المثيرة للاهتمام بدأت بالفعل في الظهور في وقت مبكر.

وتابعت قائلة إن تلك النتائج تتعلق بدراسة أو دراستين فقط، أي أنها لا تشمل كل اللقاحات التي تم اعتمادها في وقت لاحق، ما يفسر سبب استمرار تأكيد المنظمة، رغم طرح اللقاحات، على الحرص على مواصلة ارتداء الكمامات الواقية والالتزام بالإجراءات الوقائية.

كما أكدت رئيسة قسم المناعة في المنظمة الدكتورة كاثرين أوبراين في لقاء مع مجلة "العلوم في خمس" التي يبثها موقع المنظمة أن غالبية نتائج التطعيم باللقاحات حتى الآن تشير إلى أنها فعالة حقاً ضد كوفيد-19، وإنها توفر حماية فعالة ضد الإصابة بالحالات الشديدة منه بشكل خاص.

كذلك، أضافت أن الأدلة المبكرة، التي حصل عليها قسم المناعة في المنظمة العالمية، توضح أن اللقاحات وقائية ضد ظهور الأعراض، علاوة على أن هناك أدلة تشير إلى أنها تمنع الإصابة بالعدوى في الجهاز التنفسي العلوي، مشيرة إلى أن التطعيم باللقاح يقلل كذلك من مدة الإصابة، حتى لو حدث أن أصيب الشخص بالعدوى.

في حين أوضحت المسؤولة الأممية أن البيانات المبكرة لنتائج حملات التطعيم حول العالم كشفت أن هناك وجود الفيروس للأشخاص الذين تلقوا اللقاح يكون أقل في الجهاز التنفسي عند حدوث العدوى، مقارنة مع من لم يتم تطعيمهم.

السلالات المتحورة

وحول ما إذا كانت اللقاحات توفر حماية ضد السلالات المتحورة للفيروس المُستجد والمتغيرات المستقبلية له، قالت أوبراين إن ما هو معروف عن اللقاحات المستخدمة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم هو أنها مازالت فعالة بالنسبة لمعظم المتغيرات، وربما لا تكون فعالة بالدرجة نفسها التي توفرها ضد الفيروس الأصلي لكنها مازالت تتمتع بفاعلية كبيرة.

كذلك، وبحسب أوبراين، فمن المتوقع استمرار ظهور المزيد من المتغيرات والتحورات للفيروس، موضحة أيضاً أن مصنعي اللقاحات يعملون بالفعل على تكييفها لمحاولة جعلها بأفضل ما يمكن ضد مجموعة من المتغيرات في ضوء ما يتم الحصول عليه من معلومات جديدة حول كيفية تفاعل هذه المتغيرات مع اللقاحات.

وقالت رئيسة قسم المناعة في منظمة الصحة العالمية إن هذه الأسباب مجتمعة تجعل من المهم الاستمرار في ارتداء الكمامات الواقية حتى بعد الحصول على اللقاح، فلا يوجد لدى العلماء أدلة نهائية بشأن الدرجة التي يمكن الحصول عليها من كافة اللقاحات للوقاية من الإصابة بالعدوى أو بشأن كل السلالات المتحورة أو حتى المتغيرات التي ستظهر في المستقبل.

تطعيم المصاب بكورونا

أما بشأن ما أثير حول حصول المصاب بمرض كوفيد-19 على جرعة واحدة فقط، أجابت أوبراين قائلة "مازالت منظمة الصحة العالمية توصي بأنه إذا كان الشخص مصاباً بمرض كوفيد-19، فيجب أن يحصل على دورة كاملة من اللقاحات المتوفرة والمتاحة له، وبالتالي إذا كان اللقاح المتاح يتكون من جرعتين، فيجب عندئذ أن يحصل الشخص على الجرعتين".

لكن المسؤولة استطردت قائلة إنه تم بالفعل متابعة أدلة مبكرة على أن جرعة واحدة من اللقاح، خصوصاً بين الأشخاص الذين سبق لهم أن أصيبوا بمرض كوفيد-19، تعطي استجابة قوية حقاً للأجسام المضادة وتقوي المناعة التي تطورت نتيجة المرض الذي أصيبوا به.

وبحسب أوبراين، فإن السبب الذي يجعل منظمة الصحة العالمية توصي بضرورة المضي قدماً والحصول على الدورة الكاملة للقاح ذي الجرعتين، هو أنه بادئ ذي بدء، لا يوجد دليل حتى الآن حول ما إذا كانت جرعة واحدة بعد الإصابة السابقة بمرض كوفيد-19 يمكن أن تكون وقائية بشكل تام أو على قدم المساواة من المتغيرات الموجودة حالياً.

كما أضافت أن السبب الثاني هو أنه مازال من غير المعلوم بشكل دقيق مدة الحماية التي توفرها الجرعة الواحدة، لذلك فإن الحصول على الجرعتين يمكن أن يمنح حقاً الحماية المثلى ضد الفيروس وسلالاته المتحورة.