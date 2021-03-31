صدق أو لا تصدق.. هذه الأطعمة والمشروبات تجعلك تتضور جوعًا!

يتناول الإنسان الطعام للحصول على ما يكفي من الطاقة للحفاظ على عمل الجسم وأداء وظائفه، ولكن من المفارقات المدهشة أن هناك بعض الأطعمة التي لا تجلب الشعور بالشبع بل إنها يمكن أن تؤدي إلى شعور الشخص بالجوع واشتهاء المزيد.

وفقا لتقرير نشره موقع Boldsky، إذا كان الشخص يشعر بالجوع طوال الوقت، فمن المحتمل أنه يمكن أن يستسلم ويبدأ في تناول المزيد من الكميات التي يمكن أن يؤدي الإفراط فيها إلى العديد من المشكلات الصحية، وعلى رأسها زيادة الوزن.

زيادة الوزن وتعقيدات صحية

من المعروف أن زيادة الوزن يمكن أن تكون السبب الجذري للعديد من الأمراض والعلل الأخرى، التي تشمل السمنة والسكري وآلام المفاصل وأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك، فإنه من المهم للغاية الحفاظ على نظام غذائي صحي إذا كان الشخص حريصًا على تجنب الإصابة بالأمراض. كما يجب أن يتأكد من أنه لا يشعر بالجوع بعد تناول الوجبات الغذائية، بخاصة الأطعمة والمشروبات المتضمنة في القائمة التالية:

1. الزبادي

تحتوي معظم أنواع الزبادي المتوفرة في المتاجر على نسبة عالية من السكر، والتي تعتمد في أغلب الأحوال على المزيد من المحليات الاصطناعية. تتسبب المحليات الاصطناعية في زيادة نسبة السكر في الدم مع القليل من الشعور بالامتلاء. كما أن الإنسان لا يحتاج إلى مضغ الزبادي بسبب طبيعة قوامه، وبالتالي تتلاشى ميزة الشعور بالشبع بسبب المضغ. لكن يتميز الزبادي اليوناني عن باقي الأنواع التقليدية بأنه يحتوي على ضعف إلى ثلاثة أضعاف كمية البروتين، ومن ثم يحقق شعورًا بالشبع لفترة أطول بعد تناوله.

2. الخبز الأبيض

يمنح الخبز الأبيض قيمة غذائية قليلة، لأنه مصنوع من الدقيق الأبيض والدهون التي تعطي المزيد من السعرات الحرارية مع شعور أقل بالشبع. يمكن تناول منتجات الحبوب الكاملة على الإفطار من أجل مزيد من الفوائد الصحية وشعور أفضل بالامتلاء والشبع.

3. الأرز الأبيض

يعمل الأرز الأبيض على زيادة نسبة السكر في الدم ولكنها تنخفض سريعًا، وبالتالي يكون هناك شعور بالجوع بعد تناوله بفترة قصيرة. ينصح الخبراء بتناول الأرز البسمتي أو الأرز البني لأنهما لن يتفاعلا بالطريقة نفسها.

4. المعكرونة البيضاء

تفتقر المعكرونة البيضاء إلى الألياف ولهذا لا تكون وجبة مشبعة. كما أنها تعتبر مصدرًا مركّزًا للكربوهيدرات، التي تسهم في رفع نسبة السكر في الدم، ثم تنخفض بشدة بعد فترة وجيزة.

5. بياض البيض

تتضمن بعض الأنظمة الغذائية نصائح بتناول بياض البيض، والذي يعد بالفعل مفيدًا للصحة. لكن يوصي الخبراء بعدم الاعتماد على بياض البيض كعنصر غذائي مشبع لأن صفار البيض هو جزء البروتين في البيض، والذي تساعد أحماضه الأمينية أيضا على الإحساس بالامتلاء.

6. عصير الفاكهة

لا توجد ألياف في عصائر الفاكهة، علاوة على أنه بدون المغذيات الضرورية، يمكن لعصير الفاكهة أن يرفع نسبة السكر في الدم ويخفضها بعدئذ بفترة قصيرة فيشعر الشخص بالجوع أو الأخطر وهو الإحساس بالحاجة لتناول المزيد من العصائر.

7. الصودا

كلما تم تناول كميات أكبر من الصودا كلما زاد عدد السعرات الحرارية. كما يتم إطلاق ثاني أكسيد الكربون من الصودا في المعدة، حيث تتسبب المستقبلات الكيميائية التي تكشف عن ثاني أكسيد الكربون في إفراز الخلايا الموجودة أعلى المعدة للهرمونات، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع. تمنع الصودا الشعور بالشبع، علاوة على أن المنتجات المحلاة منها تجعل الشخص يتوق إلى المزيد من المذاق الحلو، على الرغم من أنه أمر ضار بالصحة.

8. الحبوب المحلاة

تؤدي الحبوب، التي تحتوي على مواد تحلية صناعية، إلى زيادة نسبة السكر في الدم وعندما تنخفض بشكل سريع يشعر الشخص بالجوع على نحو أسرع. ويوضح الخبراء أن الشخص في هذه الحالة يحصل على الطعم المحلى ولا يكسب سعرات حرارية كافية وبالتالي يصبح أكثر شعورًا بالجوع بمجرد الانتهاء من تناول وجبة الحبوب المحلاة.

9. بطاطس مقلية

إن قلي البطاطس بالزيت والملح يجعلها بلا قيمة. يمكن اختيار البطاطس المسلوقة أو المشوية للفوز بالكثير من الفوائد. ويمكن تناول البطاطا الحلوة المشوية كبديل صحي أكثر.

10. الخبز والمربى

يحب الكثيرون هذه الوجبة الخفيفة ولكنها يمكن أن تجعل الشعور بالجوع أسوأ، لأنها مليئة بالكربوهيدرات والدهون التي يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم.

11. شوكولاتة الحليب

في حين أن الشوكولاتة الداكنة صحية، إلا أن شوكولاتة الحليب يمكن أن تتسبب في اختلال بمستويات السكر في الدم، مما يتسبب في زيادة التضور جوعًا.

12. الأطعمة المُصنعة

تحتوي الكثير من الأطعمة المُصنعة على غلوتامات أحادية الصوديوم MSG وهي مُحسِّن للنكهة موجود في اللحوم المصنعة والحساء. أشارت بعض الدراسات إلى أن مادة MSG يمكن أن تعمل كفاتح للشهية.

13. الفطائر والحلويات

تتحلل الأطعمة الحلوة مثل الكعك والمافن والفطائر بسرعة في الجسم في صورة غلوكوز، مما يتسبب في شعور بعدم الامتلاء والرغبة في تناول المزيد منها.

14. قائمة متنوعة

تضم قائمة المأكولات، التي تتسبب في حالات من الجوع على عكس الغرض والرغبة، الرقائق

والمعجنات والكعك والكرواسون وتتبيلات السلطة الخالية من الدسم وألواح غرانولا والكاتشاب والعلكة.

نصائح الخبراء

عند الشعور بالجوع، ينصح الخبراء بتناول الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى الإحساس بالامتلاء والشبع. تشمل قائمة المقترحات الصحية الأرز البني وزبدة الفول السوداني ودقيق الشوفان والزبادي اليوناني.