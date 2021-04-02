لكشف كورونا.. اختباران من المنزل حتى لابن السنتين

مع تطور أساليب المعركة لمواجهة كورونا من اللقاحات إلى أدوات كشف الفيروس، أو الأدوية، يحمل التقدم العلمي يومياً جديداً.

فقد أعلن مسؤولو الصحة بالولايات المتحدة عن السماح باستخدام اختبارين جديدين للكشف عن كوفيد -19 في المنزل بغية الحصول على نتائج سريعة دون الحاجة إلى روشتة طبيب.

للأطفال أيضا

كما أوضحت إدارة الغذاء والدواء أن الاختبارين الإضافيين اللذين قامت بتصنيعهما شركتا "أبوت" و"كويديل" يمكن الآن بيعهما بدون وصفة طبية، ما من شأنه أن يسمح للأفراد باختبار أنفسهم بشكل متكرر في المنزل.

ويمكن للبالغين استخدام كلا الاختبارين لفحص الأطفال بعمر سنتين وما فوق.

إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى وفرة الاختبارات المنزلية الرخيصة التي أوصى بها العديد من الخبراء منذ شهور.

يشار إلى أن الاختبارات المنزلية تسمح للمستخدمين بالحصول على العينة بأنفسهم باستخدام مسحة أنف يتم إدخالها بعد ذلك في شريط الاختبار. وعادة ما تظهر النتائج في غضون 10 إلى 20 دقيقة.

ويعد الاختبار المتكرر أمرًا مهمًا لتقليل فرص الحصول على نتائج خاطئة.

كما يشكل ركيزة أساسية للمساعدة في إعادة فتح المدارس والجامعات والمكاتب في ظل زيادة التطعيمات.