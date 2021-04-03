.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

دمار.. انتبهوا على مناعتكم من هذه الأطعمة!

جهاز المناعة
تعبيرية عن المناعة (istock)

دمار.. انتبهوا على مناعتكم من هذه الأطعمة!

العبرة في مادة حافظة توجد في أكثر من 1000 نوع من المأكولات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - جمال نازي

نشر في: آخر تحديث:

في مفاجأة ركزت عليها كورونا، كشفت دراسة جديدة أن مادتين كيميائيتين توجدان بشكل شائع في الأطعمة المُصنعة يمكن أن تضر بجهاز المناعة، كثلاثي بيوتيل هيدروكينون TBHQ، وهي مادة حافظة توجد في أكثر من 1000 نوع من الأطعمة.

كورونا.. مسؤول أوروبي يحدد تاريخ تحقق المناعة الجماعية العرب والعالم لقاح كورونا كورونا.. مسؤول أوروبي يحدد تاريخ تحقق المناعة الجماعية

كما اكتشف باحثون من مؤسسة EWG غير الربحية والمعنية بشؤون الصحة والبيئة، مادة كيميائية أخرى وهي per- and polyfluoroalkyl PFAS، عبارة عن مجموعة من المواد الكيميائية المُصنعة، يمكن أن تتسرب إلى الطعام من مواد التعبئة والتغليف، وأيضا قد تكون مضرة، وذلك بحسب ما نشره موقع Live Science.

كورونا وجه الأنظار

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة أولغا نايدنكو، نائب رئيس EWG للأبحاث العلمية، في بيان إن كورونا ركز الاهتمام العام والعلمي على العوامل البيئية التي يمكن أن تؤثر على جهاز المناعة.

وأضافت أنه وقبل الجائحة لم تحظَ المواد الكيميائية التي يمكن أن تضر بوظائف جهاز المناعة المضادة للعدوى أو السرطان بالاهتمام الكافي من وكالات الصحة العامة، مشددة على وجوب تغيير الاعتماد على مثل هذا المواد الكيميائية الضارة لحماية الصحة العامة.

كذلك وجدت الدراسة التي نُشرت فيInternational Journal of Environmental Research and Public Health، أن هذه المواد الكيميائية أظهرت آثارا ضارة محتملة على جهاز المناعة في الدراسات التي أجريت على حيوانات التجارب.

تعبيرية عن المناعة (iStock)
تعبيرية عن المناعة (iStock)

مبررات كافية لإثارة المخاوف

وفي الوقت نفسه، ووفقًا للدكتور كينيث سبايث، المتخصص في الطب المهني والبيئي في نورثويل هيلث في نيويورك، فإن النتائج كافية لتبرير المخاوف بشأن مناعة البشر.

وأشار إلى أنه من الواضح أن المنتجات، التي شملتها الدراسة على وجه الخصوص، هي منتجات غذائية شائعة الاستخدام على نطاق واسع، بما يجعلها عنصرا أساسيا.

3 أنواع

كما كشف دكتور سبايث أنه وعبر التاريخ، كان هناك عدد من مشكلات الصحة والسلامة الناتجة عن الملوثات الغذائية والمواد المضافة إلى الأغذية المُصنعة، مشيراً إلى أن بعض هذه المواد الكيميائية تُضاف مباشرة إلى الطعام، في حين أن البعض الآخر ينشأ من تحلل مواد كيميائية أخرى، وبعضها البعض مثل PFAS، التي يمكن أن تتسرب إلى الأغذية خلال التعبئة والتغليف.

(iStock)
(iStock)

إلى ذلك، اعتبر الباحثون أن إجراء مزيد من الاختبارات على هذه المواد الكيميائية وتأثيراتها السامة المحتملة يجب أن يكون أولوية للبحث العلمي، داعين إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA لمراجعة أحدث نتائج للأبحاث العلمية حول مادة TBHQ والمواد الأخرى التي يتم إضافتها إلى المواد الغذائية المحفوظة.

مضاد شائع للأكسدة

وفي تصريح لـ Live Science، قال كريس باهنر، المتحدث باسم إحدى شركات الصناعات الغذائية، إن توفير طعام آمن ولذيذ وعالي الجودة للمستهلكين هو أولوية قصوى، مشدداً على أن مادة TBHQ هي أحد مضادات الأكسدة الشائعة، والمعتمدة للاستخدام الآمن من قبل FDA، والذي تستخدمه العديد من الشركات في العديد من المنتجات من أجل المساعدة على حماية ونضارة المنتج الغذائي.

مواد نستعمها في تغليف المواد الغذاية (iStock)
مواد نستعمها في تغليف المواد الغذاية (iStock)

ومن جانبه، قال عالم السموم والباحث المشارك في الدراسة أليكسيس تيمكين في تصريح لـ Live Science، إنه بالنسبة لمادة PFAS، تشير كل من الدراسات الحيوانية والوبائية إلى أن هذه المواد الكيميائية يمكن أن تكون سامة لجهاز المناعة.

وكتب الباحثون مؤلفون في دراستهم أن ارتفاع مستويات PFAS لدى الأشخاص يرتبط بانخفاض إنتاج الأجسام المضادة التي يمكن أن ينتجها جسم الإنسان استجابةً للتطعيمات. واستشهد الباحثون بما أفادت به نتائج دراسة، أجريت عام 2013 ونُشرت في دورية Journal of Immunotoxicology، بأن الأطفال الذين تعرضوا لمستويات أعلى من المواد الكيميائية PFAS في الرحم لديهم إنتاج أقل للأجسام المضادة بشكل متكرر.

أغلفة الطعام (iStock)
أغلفة الطعام (iStock)

الجدير ذكره أن الباحثين أشاروا إلى أن إدارة الغذاء والدواء FDA قد وافقت على استخدام مادة TBHQ منذ عقود.

كما اعتبر سكوت فابر، نائب الرئيس الأول للشؤون الحكومية في EWG، أن البحث يظهر مدى أهمية أن تقوم FDA بإلقاء نظرة ثانية على هذه المكونات واختبار جميع المواد الكيميائية للأغذية من أجل السلامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

تيارات عنيفة ورياح.. مصابان بانقاذ سفينة السويس يرويان تيارات عنيفة ورياح.. مصابان بانقاذ سفينة السويس يرويان
ضربات أسترازينيكا تتوالى.. 7 وفيات في بريطانيا ضربات أسترازينيكا تتوالى.. 7 وفيات في بريطانيا

الأكثر قراءة

بعد قتلها.. آخر كلمات قالها زوج ذكرى قبل انتحاره! بعد قتلها.. آخر كلمات قالها زوج ذكرى قبل انتحاره!
نقود يمنية قد تحل أقدم الألغاز.. مجزرة طالت سفينة حجاج نقود يمنية قد تحل أقدم الألغاز.. مجزرة طالت سفينة حجاج
هكذا سبب خطأ القبطان مأزق سفينة السويس.. مسؤولان يشرحان هكذا سبب خطأ القبطان مأزق سفينة السويس.. مسؤولان يشرحان
12 علامة بجسمك تدل على أنه اكتفى من السكر! 12 علامة بجسمك تدل على أنه اكتفى من السكر!
فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي
جريمة مروعة.. عراقي يقتل بريطانية ويقطع جثتها ويرميها! جريمة مروعة.. عراقي يقتل بريطانية ويقطع جثتها ويرميها!

قبل أن تذهب

الهند قد تتسبب بكارثة للدول الفقيرة بشأن اللقاح
الهند قد تتسبب بكارثة للدول الفقيرة بشأن اللقاح

اكتشف المزيد