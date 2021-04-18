.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لمواجهة كورونا.. نصائح غذائية لتقوية مناعة الصائمين

الصوم و الإفطار الصحي
تعبيرية

لمواجهة كورونا.. نصائح غذائية لتقوية مناعة الصائمين

الصيام يساعد في التحكم بضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول، والسكر في الدم، والسمنة، والالتهابات، وزيادة التمثيل الغذائي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - غادة شكري

نشر في: آخر تحديث:

مع بداية شهر رمضان يكثر القلق بشأن الصيام، خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا، فكثيرون يتخوفون من تعرضهم للأمراض بسبب حرمان الجسم من الماء والطعام خلال فترة الصيام، ولكن ذلك ليس صحيحا بشكل تام.

ووفق تقرير نشره موقع "بولد سكاي" Boldsky، المعني بالصحة، يمكن أن يحسن الصيام صحتك، فقد يساعد في التحكم بضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول، والسكر في الدم، والسمنة، والالتهابات، وزيادة التمثيل الغذائي.

كما تظهر بعض الدراسات أن الصيام مفيد أيضا للصحة العقلية، عن طريق الحد من الاكتئاب والقلق وخطر الإصابة بالخرف.

تعبيرية
تعبيرية

ويؤكد الأطباء أن الصيام آمن تماما حتى مع انتشار فيروس كورونا، في حال اتباع الطريقة الغذائية الصحيحة لتقوية جهاز المناعة، خاصة لدى أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وفيما يلي بعض النصائح الأساسية التي يجب مراعاتها عند صيام شهر رمضان لتقوية المناعة، وهي كالآتي:

1- المواظبة على تناول وجبة السحور، حيث إن تناول وجبتي الفطور والسحور ينشط جهاز المناعة ويعزز عملية الهضم.

تعبيرية
تعبيرية

2- تجنب الأطعمة المقلية والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة لتأثيرها الضار على صحة الجهاز الهضمي والقلب.

3- الإكثار من تناول السوائل كالعصائر الطبيعية والشاي الأخضر إضافة إلى 2 لتر ماء أو يا يعادل 8-9 أكواب يوميا.

4- تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف والكربوهيدرات المعقدة، وقت السحور فهي تستغرق وقتا طويلاً للهضم وتساعد على الشعور بالشبع طوال اليوم، مثل الأرز البني والبطاطس وخبز القمح الكامل والحبوب والفول والشوفان والبطاطا الحلوة.

تعبيرية
تعبيرية

5- التقليل من استهلاك السكر بحد أقصى أربع ملاعق كبيرة حيث يمكن أن يؤثر سلبا على قدرة الخلايا المناعية في محاربة الالتهابات.

6- الاهتمام بتناول الخضروات الخضراء كالبروكلي وأيضا الفاكهة مثل البطيخ والبابايا والبرتقال وغيرها.

7- الحرص على النوم لمدة 8 ساعات على الأقل يوميا.

تعبيرية
تعبيرية

8- التأكد من الحصول على وجبات متوازنة دون نقصان أو إفراط.

5 أسرار للتمتع بالحلويات في رمضان دون زيادة الوزن! صحة 5 أسرار للتمتع بالحلويات في رمضان دون زيادة الوزن!
احذروا قلة النوم برمضان.. تصعب الصيام وتضعف المناعة صحة احذروا قلة النوم برمضان.. تصعب الصيام وتضعف المناعة

وتشير الدراسات إلى أن الصيام لمدة ثلاثين يوما يمكن أن يؤدي إلى تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء الجديدة.

وهذا بدوره يساعد في تجديد جهاز المناعة بالكامل، مما يزيد من قدرة الجسم في التصدي للعديد من الالتهابات البكتيرية والفيروسية والأمراض الأخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أتريد التخلص من اكتئاب زمن كورونا؟ إليك هذا الحل السحري أتريد التخلص من اكتئاب زمن كورونا؟ إليك هذا الحل السحري
5 أسرار للتمتع بالحلويات في رمضان دون زيادة الوزن! 5 أسرار للتمتع بالحلويات في رمضان دون زيادة الوزن!
الأكثر قراءة
وداعا لتعقيم الأسطح.. أدلة حاسمة حول انتقال كورونا وداعا لتعقيم الأسطح.. أدلة حاسمة حول انتقال كورونا
قصة فساد تهز هذه الأسواق.. 11 أسبوعاً على إعدام الملياردير المفلس قصة فساد تهز هذه الأسواق.. 11 أسبوعاً على إعدام الملياردير المفلس
جمع 740 مليون دولار في سن 33 عاما.. صاحب الحياة المترفة جمع 740 مليون دولار في سن 33 عاما.. صاحب الحياة المترفة
تفجير الحبيبة في بغداد.. مفاجأة حول هوية المنفذ المصاب تفجير الحبيبة في بغداد.. مفاجأة حول هوية المنفذ المصاب
5 دول تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية.. تعرف عليها 5 دول تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية.. تعرف عليها
إصابة القرضاوي بفيروس كورونا.. وهذه تفاصيل حالته إصابة القرضاوي بفيروس كورونا.. وهذه تفاصيل حالته
قبل أن تذهب
75% من شباب تركيا يفضلون الهجرة لتردي الاقتصاد وتراجع الحريات
75% من شباب تركيا يفضلون الهجرة لتردي الاقتصاد وتراجع الحريات
اكتشف المزيد