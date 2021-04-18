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5 أسرار للتمتع بالحلويات في رمضان دون زيادة الوزن!

حلويات رمضان
من حلويات رمضان

5 أسرار للتمتع بالحلويات في رمضان دون زيادة الوزن!

لا ضير من عدم حرمان أنفسنا من مأكولات وحلويات رمضان الشھیة شريطة اتباع هذه الإرشادات الغذائیة

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دبي _ العربية.نت

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لا يخلو أي منزل في شهر رمضان المبارك مما لذ وطاب من الحلويات التي لا يمكن مقاومتها، لكن ضريبتها تكون كبيرة إذ تتسبب في زيادة الوزن بشكل جد ملحوظ نظرا لاحتوائها على الكثیر من السعرات الحرارية.

والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن الكثيرين هو كیف يمكننا تناول الحلويات الرمضانیة دون زيادة الوزن؟

لا ضير من عدم حرمان أنفسنا من مأكولات وحلويات رمضان الشھیة، شريطة إتباع الإرشادات الغذائیة، لذا انتقينا لكم بعض النصائح في تناول الحلويات من دون زيادة مفرطة في الوزن.

- تقطيع الحلويات إلى قطع صغیرة والاكتفاء بقطعة أو اثنین على الأكثر، على العكس من قطع الحلوى الكبیرة التي تحفزك لا إراديا على تناول كمیات أكبر منھا.

- شرب كوب من الماء قبل تناول الحلوى للتحفیز على الشبع بشكل أسرع.

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- تحضیر بعض الحلويات في المنزل بطريقة صحیة لا تحتوي على سعرات حرارية عالیة.

- تجنب تناول الحلويات مباشرة بعد الإفطار، إذ يفضل تناولها بعد ساعتین أو ثلاث من وقت الإفطار حتى تكون المعدة قد ھضمت جزء الطعام .

- ممارسة التمارين الرياضیة بشكل منتظم خلال شھر رمضان لزيادة معدل الحرق.

ولتجنب الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام، ينصح خبراء التغذية بالتركيز في السحور على الأطعمة التي تحتوي على نسبة نحو 70% من الماء، وتناول الوجبة على ثلاث مراحل بفارق خمس دقائق بين الواحدة والأخرى.

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