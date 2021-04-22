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هكذا تحافظون على صحتكم وقوامكم في رمضان

الصوم و الإفطار الصحي

هكذا تحافظون على صحتكم وقوامكم في رمضان

الوجبات المعتدلة والرياضة الخفيفة وكميات كبيرة من المياه

متابع الغاء المتابعة

دبي - غادة شكري

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يساور كثيراً من الناس القلقُ بشأن تأثير الصيام لمدة قد تتجاوز الـ12 ساعة، على قوامهم وصحتهم خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا التي يشهدها العالم بأسره.

ولذلك يقدم لنا خبراء الصحة مجموعة من النصائح من شأنها المحافظة على صحتكم وجعل صيام رمضان آمنا تماماً، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، وهي كالآتي:

1- الإكثار من شرب الماء

يعد تناول كمية كافية من الماء أثناء فترة الإفطار أمرا حيويا للمحافظة على رطوبة الجسم، الأمر الذي من شأنه تقليل إحساسك بالجوع أثناء فترة الصيام، بالإضافة إلى المحافظة على صحتك وتجنب الشعور بالوهن والتعب.

2- الالتزام بالأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة

قبل الشروع في الصيام يجب إجراء فحص دوري شامل للتأكد من خلو الجسم من الأمراض، أما إذا كنت ممن يعانون من مرض مزمن يتعين معه تناول الأدوية، فعليك استشارة طبيبك لتعديل الجرعات حتى تتناسب مع مواعيد الإفطار والسحور.

3- عدم الإفراط في تناول الطعام على الإفطار

رغم أن الأطعمة الرمضانية تتميز بمذاقها الشهي الفريد، إلا أنها عادة ما تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات، لذا يجب الحذر عند تناول الإفطار وعدم الإفراط فيه، إلى جانب الحرص على تنوع وجبتك ما بين بروتينات، نشويات، وخضراوات.

4- عدم إهمال وجبة السحور

تأكد من استيقاظك قبل الفجر بوقت كاف لتناول وجبة السحور التي ستحقق لجسمك التوازن وتقيك من الشعور بالجوع والعطش أثناء فترة الصيام. ويجب أيضا الحرص على التنوع في السحور لتحقيق ذلك وعدم الاكتفاء بتناول وجبة من النشويات الخفيفة لأنها لن تمنحك الطاقة في اليوم التالي.

5- التمارين الرياضية الخفيفة

ينصحك الخبراء بممارسة القليل من التمارين الرياضية الخفيفة بعد ساعتين من الإفطار للمحافظة على صحتك.

كما ينصح الخبراء أيضاً بتناول وجبة خفيفة على الإفطار ثم تناول وجبة أخرى تعد بمثابة وجبة الغداء بعدها بثلاث إلى أربع ساعات ثم وجبة السحور، وذلك لضمان المحافظة على صحتك بشكل مثالي.

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