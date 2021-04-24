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تريد إنقاص وزنك في رمضان؟.. 4 أطعمة احرص عليها في السحور

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تريد إنقاص وزنك في رمضان؟.. 4 أطعمة احرص عليها في السحور

من المهم التركيز على الأطعمة التي تهضم ببطء مثل الكربوهيدرات المعقدة وشرب السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم خلال النهار

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دبي _ العربية.نت

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يغتنم الكثيرون فرصة شهر الصيام للتخلص من بعض الوزن الزائد، رغم المغريات التي تزخر بها موائد الإفطار، لكن قد يغفل البعض عن وجبة السحور التي تعد حلقة مهمة للوصول إلى مبتغاهم.

لذلك يشدد الأطباء والمختصون في التغذية على أهمية احتواء وجبة السحور على العناصر الغذائیة التي تزيد من طاقة الجسم وتمنح الترطیب اللازم للجسم أثناء صیام رمضان.

ويجب أن تكون وجبة السّحور صحية، ومعتدلة، ومشبِعة لتوفير الطاقة الكافية لساعات الصيام، لذا من المهم التركيز على الأطعمة التي تُهضَم ببطء مثل الكربوهيدرات المعقدة، وشرب السوائل التي تُساعد على الهضم، وتحافظ على رطوبة الجسم خلال النهار.

وفيما يلي نعدد لكم بعض أنواع الطعام التي ينصح بها الأطباء والتي يفضل بل يجب أن تكون في وجبة السحور إذا أردتهم إنقاص وزنكم:

الزبادي
الزبادي

1 الزبادي:

من الضروري تناول مقدار علبة أو ما يعادل كوب منه يومیا في السحور، سيما لمن يتبعون نظاما لإنقاص الوزن، لأنه يمنح الجسم بالعديد من العناصر الغذائیة الهامة، على غرار الكالسیوم والبوتاسیوم والبروتین وفیتامین ب، ناهيك عما يحتويه الزبادي من السوائل تساعد على الترطیب الجید للجسم خلال الصیام.

الشوفان
الشوفان

2 الشوفان:

يعد الشوفان من الحبوب الكاملة المھمة لإنقاص الوزن، فضلا على أنه يزود الجسم بالطاقة اللازمة للصیام، لذا يمكنك إضافته إلى وجبة السحور، كما أنه يساعد في السیطرة على مستوى الجلوكوز بالدم، وإذا خلطت الشوفان مع الفواكه الطازجة فإنك بذلك تكون قد حصلت على وجبة سحور متكاملة تتماشى مع حميتك.

الخضروات والفواكه غنية بالألياف
الخضروات والفواكه غنية بالألياف

3 الخضروات والفواكه:

لا يختلف اثنان في أن تناول أنواع الخضروات والفواكه على وجبة السحور مھم جدا، خاصة الأنواع التي بها ألیاف، مثل الخیار، الخس، التفاح، والموز وغیرھا.

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4 خبز الحبوب الكاملة:

ينصح للأشخاص الذين يتبعون حمية بتناول الخبز الذي يحتوي على الحبوب الكاملة على وجبة السحور، لقدرتها على زيادة الإحساس بالشبع لساعات طويلة، حیث إنھا غنیة بالألیاف الصحیة التي تناسب الحمية.

خبز الحبوب الكاملة
خبز الحبوب الكاملة
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