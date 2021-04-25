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بينها قمر الدين والخروب.. أفضل مشروبات للإفطار برمضان

قمر الدين

بينها قمر الدين والخروب.. أفضل مشروبات للإفطار برمضان

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دبي - العربية.نت

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تعتبر المشروبات عنصرا أساسيا على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، حيث تساعد في ترطيب الجسم وتحسين الهضم وضبط مستوى السكر في الدم.

وبحسب موقع "okadoc" الصحي، فإن هناك 6 مشروبات تفيد الجسم عند الإفطار، وهي:

تناول الفطور قبل التمارين يساعد على حرق الطعام بسرعة صحة تناول الفطور قبل التمارين يساعد على حرق الطعام بسرعة

-الماء

يعتبر الماء من أهم المشروبات التي يجب الاهتمام بها في شهر رمضان لترطيب الجسم وإزالة السموم منه وضبط درجة الحرارة وتسريع عملية الهضم.

ويجب ألا يقل مقدار الماء عن 8 أكواب خلال فترة الإفطار مع شرب كمية جيدة عند تناول وجبة السحور أيضًا.

-التمر وماء الورد

يتكون هذا المشروب من التمر ودبس العنب وماء الورد، ويقدم باردًا على الإفطار، ويساعد في التغلب على درجة الحرارة المرتفعة التي يتعرض لها الجسم خلال فصل الصيف، ويزيد من الطاقة ويمنح الجسم سكرا طبيعيا وسعرات حرارية منخفضة، إضافة إلى أنه ينشط الدورة الدموية ويحمي من ارتفاع ضغط الدم؛ لاحتوائه على البوتاسيوم.

التمر من أساسيات الإفطار في شهر رمضان
التمر من أساسيات الإفطار في شهر رمضان

-ماء جوز الهند

يحتوي ماء جوز الهند على البوتاسيوم والماغنسيوم والأملاح والسكريات المفيدة، مما يجعله مشروب طبيعي يساعد الجسم في التغلب على الجفاف والإرهاق ويضبط مستوى السكر في الدم ويزيد من مستوى الطاقة.

الخروب والكركديه وقمر الدين
الخروب والكركديه وقمر الدين

- قمر الدين

يمكن تناوله هكذا أو وضع القليل من الماء عليه ليصبح عصيرًا، وفي الحالتين، يستفاد منه الجسم لأنه يحتوي على فيتامينات ومعادن، وبذلك يساعد في تنظيم التمثيل الغذائي عند تناول وجبة الإفطار وتقوية الأسنان والعظام وحماية الجهاز الهضمي وزيادة الطاقة.

-التمر والحليب

يزيد هذا المشروب من طاقة الجسم في الوقت الذي لا يحتوي فيه على سعرات حرارية مرتفعة تتسبب في زيادة الوزن أو رفع مستوى السكر في الدم.

كما يساعد في تغذية الجسم وتعويضه الرطوبة التي فقدها خلال ساعات الصيام، وخفض مستوى الكوليسترول وهذا يحمي من أمراض القلب.

الحليب
الحليب

-الخروب

يحتوي هذا العصير على ألياف وبروتين ومضادات أكسدة، وبالتالي يساعد في ترطيب الجسم وتغذيته وحمايته من الإصابة بأمراض القلب والسرطان، إضافة إلى أنه يقلل من حدوث الإمساك.

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