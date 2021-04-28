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تحذير.. 7 أطعمة ابتعد عنها تماماً قبل النوم!

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تحذير.. 7 أطعمة ابتعد عنها تماماً قبل النوم!

يمكن أن يكون للعديد من المواد الغذائية التي تعتبر مغذية في الواقع، رد فعل عكسي إذا تناولناها في وقت غير مناسب من اليوم، خاصة في الليل وقبل النوم

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دبي - العربية.نت

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هناك بعض الأطعمة التي نحبها ونعشقها وقد تعتبر مفيدة ومغذية، إلا أنها قد تصبح عكس ذلك إذا ما تناولناها قبل النوم مباشرة، بحسب ما أورده موقع "هيلث لاين" Healthline، المعني بالشؤون الصحية.

فيمكن أن يكون للعديد من المواد الغذائية التي تعتبر مغذية في الواقع، رد فعل عكسي إذا تناولناها في وقت غير مناسب من اليوم، خاصة في الليل وقبل النوم.

تعبيرية
تعبيرية

فتناول بعض أنواع الأطعمة في وقت قريب جدًا من وقت النوم يمكن أن يجعل من الصعب علينا النوم، حيث يمكن أن تصيبنا تلك الأطعمة بحرقة في الليل أو عسر الهضم، وبالتالي تسبب لنا الأرق وتمنعنا من التمتع بنوم هادئ أثناء ساعات الليل.

وعادة ما ينصح الأطباء وخبراء التغذية بمحاولة الابتعاد عن الأطعمة الدسمة أثناء وجبة العشاء، والاكتفاء بوجبة خفيفة في وقت مبكر من الليل، أي قبل نحو 3 إلى 4 ساعات قبل الخلود إلى النوم.

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الدسمة والجبنة والمقلية في وقت متأخر من اليوم إلى عسر الهضم ويمنعك من الحصول على نوم جيد ليلاً.

فما هي هذه الأطعمة التي يُفضل الابتعاد عنها قبل الخلود للنوم؟

تعبيرية
تعبيرية

1)الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء

حاول تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الكرفس والبطيخ والخيار، فتناول هذه الأطعمة مع اقتراب موعد النوم يعني النوم مع امتلاء المثانة، مما قد يجعلك تستيقظ للذهاب إلى الحمام في منتصف الليل. وبالتأكيد يمكن أن يؤثر ذلك على جودة نومك أثناء الليل.

تعبيرية
تعبيرية

2)الطعام الحار

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالتوابل قبل النوم مباشرة إلى عسر الهضم وتحفيز حرقة المعدة، فقد يرفع الكابسيسين، وهو مركب موجود في الأطعمة الحارة، درجة حرارة الجسم، ويتداخل مع نومك.

3)الموز

تجنب تناول الموز في الليل، حيث يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو مفيد لجهاز المناعة في الجسم وصحة الجلد، لكن تناول الفاكهة على العشاء أو بعد العشاء قد يؤدي إلى تكوين المخاط وعسر الهضم.

تعبيرية
تعبيرية

4)التفاح

يساعد البكتين، وهو نوع من الألياف الموجودة في التفاح، في التحكم في نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول، لكن من الصعب هضمها أثناء الليل، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى الحموضة، ويوصي خبراء التغذية أيضًا بتجنب تناول الفاكهة في العشاء.

5)البروكلي والقرنبيط

البروكلي والقرنبيط خضراوات مليئة بالفيتامينات، ولكنها تحتوي أيضًا على كمية كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان، والتي تستغرق وقتًا أطول للهضم، وتناول هذه الخضروات قبل النوم يعني أن جسمك قد يضطر إلى مواصلة العمل لهضمها أثناء النوم، وهذا سوف يمنعك من الحصول على نوم جيد ليلاً.

تعبيرية
تعبيرية

6)المكسرات

يمكن أن تساعد المكسرات مثل اللوز والفستق والجوز في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي وتعزيز صحة القلب، ولكن نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، يمكن أن تؤدي هذه الأطعمة المغذية إلى زيادة الوزن إذا تم تناولها بعد العشاء.

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7)الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ومن المعروف أن الشوكولاتة الداكنة تساعد في تقليل الشيخوخة، فضلاً عن خطر الإصابة بأمراض القلب، لكنها تحتوي أيضًا على مادة الكافيين والأحماض الأمينية التي تعمل على تحسين اليقظة. لذا، فإن تناول الشوكولاتة الداكنة بالقرب من وقت النوم قد يبقيك مستيقظًا طول الليل.

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