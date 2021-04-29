.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"المتحور الهندي" يصل فرنسا.. رصد الإصابة الأولى

(تعبيرية)

"المتحور الهندي" يصل فرنسا.. رصد الإصابة الأولى

تحديد المتحور الهندي في إصابة بمنطقة لو-اي-غارون "لدى مريض عاد من الهند"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الهيئة الصحية بمقاطعة نوفيل أكيتين في فرنسا الخميس رصد إصابة بالمتحوّر الهندي لفيروس كورونا لدى مريض "عائد من الهند".

وقال المدير المحلي للهيئة الصحية بونوا إلبود لقناتي "بي اف ام تي في" و"سي نيوز": "لقد حددنا المتحور الهندي" في إصابة بمنطقة لو-اي-غارون "لدى مريض عاد من الهند".

3 جرعات.. روسيا تخترع لقاحاً قابلاً للأكل! صحة 3 جرعات.. روسيا تخترع لقاحاً قابلاً للأكل!

يذكر أن وزير الصحة أوليفييه فيران كان لفت الثلاثاء إلى أنه "لم يتم اكتشاف أي إصابة بالمتحور الهندي" في فرنسا.

تراجع عدد المرضى في المستشفيات

يشار إلى أن عدد مرضى كوفيد-19 تراجع في المستشفيات الفرنسية لليوم الثالث على التوالي بعدما انخفض 424 حالة ليصل إلى 29487 كما تراجع عدد المرضى بأجنحة العناية الفائقة بانخفاض 75 حالة ليصل إلى 5804.

وسجلت وزارة الصحة 26538 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس مما رفع الإجمالي إلى 5.59 مليون إصابة بزيادة 3.4% عن الخميس الماضي وأدنى نسبة زيادة على أساس أسبوعي منذ آخر أسبوع في ديسمبر.

امرأة تضع كمامة للوقاية من كورونا في باريس الخميس
امرأة تضع كمامة للوقاية من كورونا في باريس الخميس

إلى ذلك انخفض متوسط الإصابات الجديدة لمدة سبعة أيام، إلى ما يزيد قليلاً عن 26 ألفاً بعدما بلغ أكثر من 42 ألفاً في منتصف أبريل.

كما سجلت فرنسا 306 وفيات جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات الخميس بعدما كان العدد 315 الأربعاء.

تخفيف قيود الإغلاق تدريجياً

من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحف محلية فرنسية الخميس إنه سيتم تخفيف قيود الإغلاق تدريجياً على مدى الشهرين القادمين.

امرأة تضع كمامة للوقاية من كورونا في باريس يوم 22 أبريل
امرأة تضع كمامة للوقاية من كورونا في باريس يوم 22 أبريل

وبدءاً من 19 مايو، سيتأخر موعد الحظر الليلي إلى التاسعة مساء بدلاً من السابعة، وسيسمح للمتاجر بإعادة فتح أبوابها وستتمكن المطاعم والمقاهي من تقديم خدماتها في الأماكن المفتوحة. وفي التاسع من يونيو، سيتقلص موعد الحظر ليبدأ من الحادية عشرة مساء حتى إلغائه تماماً في 30 يونيو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
تقاوم وتحتال وتتكاثر..كل ما تريد معرفته عن متحورات كورونا تقاوم وتحتال وتتكاثر..كل ما تريد معرفته عن متحورات كورونا
مناعة القطيع في هذا التاريخ.. مدير بيونتيك يفجر مفاجأة مناعة القطيع في هذا التاريخ.. مدير بيونتيك يفجر مفاجأة
الأكثر قراءة
مخرج مخرج "طاش ما طاش" يصارع السرطان.. وفايز المالكي: وضعه صعب
صورة وزير ينظف الحرم المكي تخطف الأضواء صورة وزير ينظف الحرم المكي تخطف الأضواء
نتائج رائعة.. جرعة واحدة من أحد هذين نتائج رائعة.. جرعة واحدة من أحد هذين "تفعل العجائب"
مناعة القطيع في هذا التاريخ.. مدير بيونتيك يفجر مفاجأة مناعة القطيع في هذا التاريخ.. مدير بيونتيك يفجر مفاجأة
فيديو جديد صادم من أميركا.. وفاة شاب تحت ركبة شرطي فيديو جديد صادم من أميركا.. وفاة شاب تحت ركبة شرطي
اعترافات صادمة لمصرية قتلت أمها: اعترافات صادمة لمصرية قتلت أمها: "وقفت بطريق حبي"
قبل أن تذهب
مؤشرات على إعلان الرئيس الفلسطيني تأجيل الانتخابات
مؤشرات على إعلان الرئيس الفلسطيني تأجيل الانتخابات
اكتشف المزيد