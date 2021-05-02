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لتجنب العطش أثناء الصيام.. إليك نصائح علمية

(تعبيرية)

لتجنب العطش أثناء الصيام.. إليك نصائح علمية

"صحة جدة" نصحت بالإكثار من تناول السوائل خلال فترة الإفطار

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دبي - العربية.نت

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إذا كنت من الأشخاص الذين يشعرون بالعطش الشديد أثناء الصيام في شهر رمضان، فقد لا يعود ذلك لقلة شربك للماء فقط، بل قد يكون أيضاً بسبب الأطعمة التي تتناولها. وقد يسبب الجفاف الصداع، والتعب، وصعوبة التركيز.

في هذا السياق شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، على تويتر، بعض النصائح التي تساعد على تجنب العطش أثناء الصيام.

ونصحت "صحة جدة" الأشخاص بالإكثار من تناول السوائل خلال فترة الإفطار.

كما وجهت بتجنب الأطعمة المالحة، والمتبلة، والوجبات السريعة.

إلى ذلك شددت على تجنب مصادر الكافيين قبل فترة الإمساك مثل الشاي والقهوة.

ونصحت بتجنب الحلويات مثل الكعك، والكنافة، وغيرها.

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