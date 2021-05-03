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كيف تقي جسمك من "صدأ" الشيخوخة.. بالطريقة اليابانية؟

العمل من المنزل
العمل من المنزل فاقم أزمة ظهور الشيخوخة المبكرة

كيف تقي جسمك من "صدأ" الشيخوخة.. بالطريقة اليابانية؟

البروفيسور هيروشي هيرايزومي أكد أن عدم نشاط أعضاء الجسم يؤدي إلى الشيخوخة في سن مبكرة

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دبي - العربية.نت

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أكد خبير ياباني أن الشعور بالشيخوخة هو دليل على نقص النشاط البدني الضروري لإنعاش الجسم، مشيراً إلى أن انتشار "العمل عن بعد" منذ تفشي فيروس كورونا قد فاقم من الأزمة. وشدد على أن هناك مجموعة من التمارين التي تساعد في إبطاء الشيخوخة.

البروفيسور هيروشي هيرايزومي أكد في مقابلة صحافية أن عدم نشاط أعضاء الجسم يؤدي إلى الشيخوخة في سن مبكرة.

3 صور
3 صور

وقال هيرايزومي إن كثيرا من الناس باتوا الآن يعانون من آلام غير متوقعة في الجسم بسبب العمل عن بعد، موضحا أن العضلات العمودية التي تتمتد من الخصر إلى مقدمة مفصل الورك، وكذلك عضلات الظهر، تصبح متيبسة وتضغط على أسفل الظهر.

وأوصى الخبير الياباني بالبدء في محاربة "صدأ" الجسم من خلال ممارسة تمارين منتظمة لتمطيط العضلات، خاصة للظهر والرقبة.

تعبيرية
تعبيرية

كما أشار هيريزومي إلى أن القيام ببعض التمارين قبل البدء في أي نشاط، يحسن الدورة الدموية ويساعد في تغذية العضلات، والذي بدوره سيساعد في إبطاء عملية الشيخوخة.

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وإضافة إلى النصيحة اليابانية، ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول جرعة يومية عالية من مكمل أوميغا-3 التي قد تساعد أيضاً في إبطاء آثار الشيخوخة عن طريق قمع الضرر وتعزيز الحماية على المستوى الخلوي أثناء وبعد حدث مرهق.

وبحسب دراسة أميركية حديثة، ساهمت مكملات أوميغا-3 فيما يسميه الباحثون مقاومة الإجهاد، وهو عبارة عن تقليل الضرر أثناء الإجهاد، وبعد الإجهاد الحاد، وحماية مكونات الخلايا التي تتقلص نتيجة الشيخوخة.

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