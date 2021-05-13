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هل تسبب مكعبات مرقة الدجاج السرطان؟ توضيح يحسم الجدل

(تعبيرية)

هل تسبب مكعبات مرقة الدجاج السرطان؟ توضيح يحسم الجدل

هيئة الغذاء والدواء في السعودية نصحت بتقليل استهلاكها لاحتوائها على كميات عالية من الملح

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تعتبر مكعبات مرقة الدجاج من العناصر الأساسية، التي لا غنى عنها في العديد من الأطباق. وعادة ما يتم استخدام المكعبات المصنعة والجاهزة المباعة في الأسواق.

وبعد تداول إشاعة عن أن استخدام مكعبات مرقة الدجاج في الطعام يسبب الإصابة بالسرطان، حسمت هيئة الغذاء والدواء في السعودية هذا الجدل.

وقالت في تغريدة على حسابها في تويتر قبل أيام: "لا صحة بأن مكعبات مرقة الدجاج تسبب السرطان، إنما تنصح #الغذاء_والدواء بتقليل استهلاكها لاحتوائها على كميات عالية من الملح".

كما أوضحت أن المكون الرئيسي لهذا العنصر هو ملح جلوتامات الصوديوم، والذي يعتبر أحد المضافات الغذائية المسموح بها وفق اللوائح الفنية السعودية.

غير أنها نصحت بالتقليل من تناول واستخدام مكعبات مرقة الدجاج لاحتوائها على كميات عالية من الملح.

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