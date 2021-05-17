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زراعة قلب رائدة لطفلة عمرها شهران في إسبانيا تنقذ حياتها

Two-month old Spanish baby girl Naiara, who received a heart transplant in a pioneering surgery where doctors used a heart that had already stopped beating from a donor with a different blood type, is seen in this handout picture released May 17, 2021 by Gregorio Maranon Hospital in Madrid, Spain. Gregorio Maranon Hospital/Handout?via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES
الطفلة نايارا

زراعة قلب رائدة لطفلة عمرها شهران في إسبانيا تنقذ حياتها

كانت العملية معقدة لأن المتبرع كان في مستشفى بمنطقة إسبانية أخرى وكان قلبه قد توقف عن النبض لبضع دقائق ما تطلب القيام بإجراء لإعادته إلى الحياة

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مدريد – رويترز

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أعلن مستشفى جريخوريو مارانيون الإسباني اليوم الاثنين، أن عملية جراحية رائدة أنقذت حياة طفلة إسبانية عمرها شهران، بعد أن تمكن الأطباء من زراعة قلب صغير لها كان قد توقف عن النبض في جسد متبرع يحمل فصيلة دم مختلفة.

وقال خوان ميجيل خيل خاورينا، رئيس قسم جراحات قلب الأطفال في مستشفى مدريد: "السحر أصبح سحرين"، موضحاً أن هذه التقنيات لم تكن موجودة قبل 3 سنوات في جراحات الأطفال الصغار، كما لم تستخدم من قبل مطلقاً مع طفل رضيع صغير الحجم.

الطفلة نايارا في المستشفى
الطفلة نايارا في المستشفى

وتفتح هذه الحالة طاقة أمل لإنقاذ حياة مزيد من الرضع الذين يحتاجون لعمليات زرع قلب وهم صغار للغاية بشكل لا يستطيعون معه استخدام أجهزة دعم وظيفة القلب في انتظار الحصول على متبرع مناسب.

وكانت العملية معقدة لأن المتبرع، الذي لم يفصح المستشفى عن تفاصيل تتعلق بهويته، كان في مستشفى بمنطقة إسبانية أخرى، وكان قلبه قد توقف عن النبض لبضع دقائق، ما تطلب القيام بإجراء لإعادته إلى الحياة.

وجرى تشخيص الطفلة، نايارا، بمرض قلبي خلقي قبل ولادتها، وكان وزنها 3.2 كيلوغرامات فقط عند إجراء الجراحة.

الطفلة نايارا
الطفلة نايارا
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وقالت مانويلا كامينو رئيسة وحدة زراعة القلب للأطفال إن هذه الطفلة تعتبر "أصغر رضيعة تخضع لعملية زرع قلب".

وأضافت أن حالتها ساءت كثيراً قبل 24 ساعة من العملية، وأنها إذا لم تكن خضعت لعملية زراعة القلب هذه لما كانت موجودة الآن على الأرجح. وتتعافى نايارا من العملية في المستشفى حالياً.

ومع وجود 37.4 متبرع لكل مليون شخص، أصبحت إسبانيا العام الماضي رائدة على مستوى العالم في مجال زراعة الأعضاء، وذلك حسبما أظهرت قاعدة البيانات العالمية المرتبطة بالتبرع وزراعة الأعضاء في منظمة الصحة العالمية والتي قدمتها المنظمة الإسبانية لزراعة الأعضاء.

الطفلة نايارا في المستشفى
  • الطفلة نايارا في المستشفى
  • الطفلة نايارا في المستشفى
  • الطفلة نايارا في المستشفى
3 صور
الطفلة نايارا في المستشفى
الطفلة نايارا في المستشفى
الطفلة نايارا في المستشفى
الطفلة نايارا في المستشفى
الطفلة نايارا في المستشفى
الطفلة نايارا في المستشفى
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