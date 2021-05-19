ابكِ.. فللدموع فوائد لا تخطر على البال!

نبكي عندما نحزن وعند الشعور بالألم. ونبكي أيضاً عندما نكون سعداء. ويؤكد الخبراء، بحسب موقع مؤسسة "كليفلاند كلينك" الطبية العالمية، أن الدموع مفيدة للغاية، إذ تساعد على الرؤية بوضوح وتغسل العين وتزيل أي أتربة أو غبار منها وتساعد على مكافحة الالتهابات.

أسباب البكاء

هناك أسباب مختلفة للبكاء. فالبكاء لأسباب عاطفية يجعلك تشعر بتحسن، ويطلق التوتر ويمنحك إعادة تشغيل نفسية مثالية.

كما يحدث البكاء أيضاً لأسباب جسدية منها إزالة السموم المرتبطة بالتوتر.

ويبكي البشر لأسباب اجتماعية كذلك للتعبير عن الضيق والإخلاص والجاذبية والنفور - اعتماداً على السياق الخاص بالبكاء.

ماذا في الدموع؟

يحتوي السائل الذي يُكوِّن الدموع على ماء للرطوبة وزيوت للتشحيم ولمنع تبخر السائل المسيل للدموع. وتحتوي الدموع أيضاً على مخاط، يتيح انتشار الدموع على سطح العين بالإضافة إلى الأجسام المضادة والبروتينات الخاصة لمقاومة العدوى.

ويتم أيضاً نقل الأكسجين والمغذيات إلى الخلايا السطحية للعين عن طريق الدموع، حيث لا توجد أوعية دموية في العين.

أنواع الدموع

هناك 3 أنواع من الدموع، لكل منها وظائف مختلفة للغاية، ما هي أبرزها؟

1- الدموع القاعدية

هذه هي الدموع الأساسية، حيث تدور العيون حولها طوال اليوم. تحتوي الدموع القاعدية على الزيت والمخاط والماء والملح، وتساعد على مكافحة الالتهابات. ويحافظ الزيت على الدموع في مكانها، ويمنعها من التبخر في الجو، وينشرها الوميض بالتساوي على سطح العين.

2- الدموع المزعجة

هي دموع غسل العين، وتخرج من الغدد تحت الحاجبين، عندما تقشر البصل أو تتقيأ أو تلوث عينك بالغبار. تطرد تلك الدموع المهيجات للحفاظ على نظافة العينين.

3- دموع نفسية أو عاطفية

تتدفق هذه الدموع استجابة لمشاعر قوية مثل الحزن أو الفرح أو الغضب. تحتوي جميعها على نفس التركيب الكيميائي، إلا أنها تحتوي على هرمونات التوتر ومسكنات الألم الطبيعية أكثر من الأنواع الأخرى من الدموع.

ولدى البشر والحيوانات مركبات في سوائل أجسامها ترسل رسائل خفية إلى أعضاء أخرى في الجسم، وهذا هو السبب في أن الدموع يمكن أن تنقل في بعض الأحيان رسائل كيميائية (سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة) لشخص قريب، مثل "ابق بعيداً".

كما تنجم الدموع العاطفية، بحسب الأكاديمية الأميركية لطب العيون، عن التعاطف، والألم الوجداني والمجتمعي، والألم الجسدي، والألم المرتبط بالتعلق، والمشاعر العاطفية أو الأخلاقية. وتشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص أكثر عرضة للشعور بالتحسن بعد البكاء، إذا تلقوا دعماً اجتماعياً أثناء القيام بذلك.

الدموع والملح

جميع السوائل في الجسم تحتوي على القليل من الملح، ومحتوى الملح في الدموع هو تقريباً نفس محتوى الملح في بلازما الدم. والملح ضروري لعمل الجسم بشكل عام.

النساء أكثر من الرجال

حوالي 60% من النساء تبكين أكثر من الرجال في الواقع، ولا أحد يعرف السبب. لكن مادة كيميائية في الدموع النفسية مرتبطة بإنتاج حليب الثدي، وهذا شيء تضعه الأبحاث في الاعتبار. كما أن لدى الرجال أيضاً قنوات دمعية أصغر قد تؤثر في ذلك.

لماذا تخرج الدموع من الأنف؟

هذه طريقة طبيعية لأن الأنف والعينان متصلتان بممرات صغيرة، وتهدف الدموع إلى التصريف بالأساس من الأنف والفم.