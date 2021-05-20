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القليل منه يمدك بـ7 فوائد.. أبرزها تقوية المناعة وخفض الوزن

القليل من التوابل
أضف القليل من الكمون لطعامك وستجني الكثير من الفوائد

القليل منه يمدك بـ7 فوائد.. أبرزها تقوية المناعة وخفض الوزن

التوابل تعتبر كنزاً في المطبخ يحمل العديد من الفوائد الصحية، لذا فهي تدخل كعنصر أساسي في معظم العلاجات المنزلية

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دبي - العربية.نت

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التوابل تعتبر كنزا في المطبخ يحمل العديد من الفوائد الصحية، لذا فهي تدخل كعنصر أساسي في معظم العلاجات المنزلية.

ولعل من أشهر هذه التوابل الكمون، حيث يدخل فى العديد من وصفات الأطعمة والمشروبات، وله فوائده الصحية لا تعد ولا تحصى، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة الجلد والهضم والأمعاء.

وينصح خبراء التغذية، والعديد من المواقع المعنية بالشؤون الصحية، إلى إضافة القليل من الكمون إلى أطعمتك بصفة يومية، معددين أبرز 5 فوائد للكمون:

1) يحسن عملية الهضم

الكمون مفيد للغاية في معالجة مشاكل الجهاز الهضمي، حيث يساعد في علاج الحموضة والانتفاخ وعسر الهضم، كما إنه يحفز إفراز الإنزيمات الهضمية ويسرّع عملية الهضم، كما يوفر الراحة من آلام المعدة.

2) تقوية المناعة

يلعب الكمون دورًا مهمًا في تعزيز النظام المناعي للجسم، فهو يعتبر مصدرا ممتازا للحديد والألياف الغذائية للحفاظ على الجسم من الأمراض وانتقال العدوى، كما أنه مفيد لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا والوقاية منها.

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3) تنظيم ضغط الدم

يعتبر الكمون مصدرًا غنيًا للبوتاسيوم والذي قد يلعب دورًا مهمًا في موازنة التأثير السلبي الناتج عن زيادة مستويات الملح فى الجسم، لذلك يلعب الكمون دورًا محوريًا في التحكم في مستويات ضغط الدم.

4) الحفاظ على مستوى السكر في الدم

تساعد بذور الكمون في الحفاظ على مستويات السكر في الدم لأنها تحفز الجسم على إنتاج الأنسولين، مما يساعد في الوقاية من مضاعفات مرض السكري.

5) التحكم فى الوزن

بذور الكمون هي أداة جيدة للمساعدة في التحكم في الوزن، بالإضافة إلى تعزيز الهضم والتمثيل الغذائي، كما أنه يكبح الجوع ويتحكم في الرغبة بتناول المزيد من الطعام، حيث إن تناول ماء الكمون تسرّع من عملية حرق الدهون وهي المفضلة لدى أولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن.

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6) الحفاظ على صحة الجلد

من المعروف أيضًا أن بذور الكمون لها خصائص مضادة للشيخوخة، نظرًا لأنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة وفيتامين "H"، فهي تمنع الشيخوخة المبكرة كما تساعد في محاربة مشاكل الجلد مثل حب الشباب والخطوط الدقيقة على البشرة.

7) صحة الشعر

يعتبر الكمون مصدر جيد للبوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والنحاس والمنجنيز، وكلها مهمة لبشرة متوهجة، حيث تساعد كل هذه العناصر الغذائية أيضا على منع تساقط الشعر وترققه.

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