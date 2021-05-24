فطر أبيض يزيح الأسود.. مرض يهدد بكارثة أخطر

خلال الساعات الماضية، انشغلت الأوساط بالحديث عن مرض "الفطر الأسود"، وتواترت التقارير لمعرفة أي تفصيل جديد عن مرض كان غائباً عن الأذهان وعاد مع تفشي فيروس كورونا في الهند.

إلا أن الفطر الأسود لم يعد سيد الموقف الآن، فقد كشفت صحيفة ''إنديان إكسبريس'' الهندية في تقرير أصدرته الأحد، عن ظهور مرض الفطر الأبيض في البلاد، وهو أكثر خطورة وأشد فتكا من نظيره الأسود.

هؤلاء المهددون

وبحسب المعلومات، فإن مرض الفطر الأبيض يهدد أصحاب المناعة الضعيفة أو أولئك الذين يتناولون المنشطات لفترة طويلة من الزمن، وقد تم الإبلاغ عن بعض حالات الإصابة بمرض الفطر الأبيض في ولاية باتنا.

كما أفادت تقارير أخرى بأن "داء المبيضات"، أو "سلاق الفم"، أو حتى "القلاع الفموي"، كلها مصطلحات تطلق على "الفطر الأبيض"، وهي عبارة عن تراكم نوع من فطريات "كانديدا ألبيكانز" تتواجد تحديدا على اللسان، حيث تظهر على شكل ببقع بيضاء داخل الفم، وفق موقع "مايو كلينك".

وعلى الرغم من أن تواجدها قد يكون طبيعياً أحيانا داخل الفم، إلا أن خطورتها تكمن عندما تتفشى لتصل إلى سقف الفم أو اللثة أو اللوزتين.

وعادة ما يرى الأطباء هذا النوع من الفطريات بين الرضع أو كبار السن، أو أي من الأشخاص الذين يتلقون علاجات تخفض مستوى عمل الجهاز المناعي، والتي قد تكون مشكلة كبيرة إذا كان الجهاز المناعي ضعيفا وغير قادر على مقاومتها.

أما في حالات الإصابات الشديدة، قد لا يستطيع الشخص بلع الطعام أو تشعر بوجود شيء في الحلق، والتي قد تعني أن هذه الفطريات انتشرت ووصلت للمرئ.

أخطروا السلطات

كما أضافت الصحيفة أنه وبينما تطلب الحكومة المركزية من الولايات إخطار السلطات بحالات الإصابة بمرض الفطر الأسود أو داء الفطر المخاطي، تم العثور أيضا على عدوى تسمى الفطر الأبيض، مؤكدة العثور على هذه الحالات الجديدة المصابة بمرض الفطر الأبيض في ولايتي باتنا وبيهار.

بدوره، أفاد الدكتور أرونيش كومار، استشاري أول ورئيس طب الجهاز التنفسي، فإن هذه العدوى أكثر خطورة من مرض الفطر الأسود.

يشار إلى أن تقريرا نشرته شبكة "نيوز18" الهندية، قال إنه وبعد الإبلاغ عن 4 حالات مؤكدة بالإصابة بالفطر الأبيض، فقد أشار خبراء إلى أن "العدوى الفطرية" قد تصبح أكثر خطورة عما سبق.

وجاءت هذه التطورات بعد أيام قليلة من تأكيد وزارة الصحة الهندية، أن الفطر الأسود مسؤول عن وفاة 50% على الأقل من وفيات كورونا في البلاد.