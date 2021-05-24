بدقة عالية..لن تصدق بماذا استعانت بريطانيا لرصد كورونا!

بعد فنلندا وألمانيا وتشيلي ودول أخرى، دخلت بريطانيا على خط الاستعانة بالكلاب البوليسية لكشف المصابين بفيروس كورونا في الأماكن العامة وخصوصاً المطارات.

وقال علماء بريطانيون، اليوم الاثنين، إن كلاباً بوليسية تلقت تدريباً بالاستعانة بجوارب ارتداها مصابون بفيروس كورونا قد تُستخدم قريباً في المطارات أو في أماكن التجمعات للتعرف على المرضى من خلال رصد رائحة الفيروس.

كما أوضح العلماء أن الكلاب المدربة يمكنها فحص عدة مئات من الأشخاص في غضون نصف ساعة واكتشاف المصابين بدقة تصل إلى 94.3%، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

تجربة ناجحة

واشتملت الدراسة، التي لا تزال في مرحلة مبكرة، على قرابة 3500 من الجوارب والقمصان غير المغسولة التي ارتداها مرضى سابقون بكوفيد.

إلى ذلك، ذكر الباحثون أن الكلاب استطاعت اكتشاف الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو التي تعاني من أعراض متوسطة، بالإضافة لحالات العدوى بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا أواخر العام الماضي.

سرعة مذهلة

وقال ستيف لينزي الأستاذ في قسم العلوم الحيوية في جامعة دورم، والذي شارك في الدراسة "إن الاستعانة بالكلاب قد يكون طريقة رائعة لفحص عدد كبير من الأشخاص بسرعة ومنع دخول كوفيد-19 مرة أخرى إلى المملكة المتحدة".

من جانبه، أوضح جيمس لوجان أخصائي مكافحة الأمراض في كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، والذي ترأس فريق البحث، أن الميزة الرئيسية التي تتميز بها الكلاب البوليسية عن طرق المسح الأخرى هي "سرعتها المذهلة ودقتها الكبيرة مع مجموعات كبيرة من الأشخاص".

يذكر أن فنلندا كانت بدأت في سبتمبر الماضي، بتدريب الكلاب على رصد الوباء في عينات مأخوذة من المسافرين بمطار هلسنكي-فانتا ضمن مشروع تجريبي بجانب إجراءات الفحص المعتادة في المطار.