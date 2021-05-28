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تحورات كورونا تقلق الصحة العالمية.. وتحذير من وتيرة التحصين

(تعبيرية)

تحورات كورونا تقلق الصحة العالمية.. وتحذير من وتيرة التحصين

مدير الفرع الأوروبي للمنظمة: سينتهي الوباء عندما نصل إلى نسبة تطعيم قدرها 70% على الأقل

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، فرانس برس

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حذر مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه، الجمعة، من أنه لن يكون بالإمكان تجاوز كوفيد-19 قبل تطعيم 70% من سكان العالم.

وقال كلوغه لفرانس برس: "سينتهي الوباء عندما نصل إلى نسبة تطعيم قدرها 70% على الأقل"، لافتاً إلى أن وتيرة التحصين لا تزال "بطيئة جداً" في أوروبا، حيث تزيد شدة عدوى النسخ المتحورة من الفيروس من حدة القلق.

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أشد عدوى

كما أعرب عن قلقه حيال المستوى المرتفع لانتقال العدوى بالنسخ المتحورة لفيروس كورونا، قائلاً: "نعرف مثلاً بأن بي.1617 (المتحورة الهندية) أشد عدوى من بي.117 (المتحورة البريطانية) التي كانت في الأساس معدية أكثر من النسخة السابقة" من الفيروس، لكنه شدد على أن اللقاحات فعالة ضد النسخ المتحورة الحالية من الفيروس.

إلى ذلك أكد على ضرورة تسريع وتيرة التطعيم لوضع حد للوباء الذي طال أمده "أكثر مما كان متوقعاً".

(تعبيرية)
(تعبيرية)

السرعة مهمة

وأفاد: "خلال أي وباء، السرعة مهمة"، مشيراً إلى غياب هذا العامل في بداية انتشار كوفيد، مضيفاً: "الوقت يداهمنا... علينا تسريع وتيرة (حملة التطعيم)، علينا زيادة عدد اللقاحات" المتاحة.

يذكر أنه في المناطق الـ53 التي تعدها منظمة الصحة العالمية ضمن أوروبا، تلقى 26% من السكان جرعة أولى من اللقاحات.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

وتلقى 36.6% من سكان الاتحاد الأوروبي جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، بحسب فرانس برس، بينما تم تطعيم 16.9% بشكل كامل.

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