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تنتشر بسرعة عبر الهواء.. اكتشاف سلالة خطيرة من كورونا

(تعبيرية)

تنتشر بسرعة عبر الهواء.. اكتشاف سلالة خطيرة من كورونا

"تجمع بين خصائص السلالتين الهندية والبريطانية"

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دبي - العربية.نت

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ما إن أوشك العالم أن يتنفس الصعداء نهاية عام 2020، عقب طرح أكثر من لقاح ضد كورونا، حتى توالت أخبار غير سارة عن رصد سلالات جديدة من الفيروس المستجد، وسط مخاوف من أن تكون أشد انتقالاً وفتكاً، أو أن اللقاحات التي جرى تطويرها لن تظل ناجعة في الوقاية.

فبعد البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية والهندية، ظهرت سلالة جديدة، حيث أعلن وزير الصحة الفيتنامي نيوين تان لونج، اليوم السبت، أن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا هي مزيج من السلالتين الهندية والبريطانية، لافتاً إلى أنها تنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

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خصائص الهندية والبريطانية

كما أضاف الوزير: "اكتشفت فيتنام سلالة جديدة من كوفيد-19 تجمع بين خصائص السلالتين اللتين تم رصدهما في الهند والمملكة المتحدة... السلالة الجديدة خطيرة للغاية"، وفق "رويترز".

وبعد نجاح احتواء كورونا معظم العام الماضي، تعاني فيتنام حالياً ارتفاعاً في الإصابات منذ أواخر أبريل بشكل أكثر من نصف إجمالي حالات العدوى المسجلة حتى الآن وعددها 6713.

عاملون في مجال الصحة يرتدون ملابس واقية خارج مبنى للحجر الصحي وسط تفشي كورونا في هانوي يوم 29 يناير 2021 (رويترز)
عاملون في مجال الصحة يرتدون ملابس واقية خارج مبنى للحجر الصحي وسط تفشي كورونا في هانوي يوم 29 يناير 2021 (رويترز)

وسجلت فيتنام 47 وفاة حتى اليوم السبت.

يشار إلى أن فيتنام كانت رصدت في السابق 7 سلالات، منها السلالتان الهندية والبريطانية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت حددت أربع سلالات من كوفيد-19 تشكل قلقاً عالمياً وهي تلك التي تم رصدها لأول مرة في الهند وبريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل.

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