.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لمرضى كورونا.. زيت جوز الهند قد يساعد بالشفاء

زيت جوز الهند

لمرضى كورونا.. زيت جوز الهند قد يساعد بالشفاء

يمكن استخدام زيت جوز الهند البكر كمكمل غذائي مساعد مع الحالات المحتمل في إصابتها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تشدد منظمة الصحة العالمية دائما على التغذية الجيدة للحالات التي لا تستدعي دخول المستشفى والبقاء بالمنزل بعيدا عن الآخرين، وذلك لمحاربة هذا الوباء الذي فتك بالعالم منذ أكثر من عام مخلفاً ملايين الإصابات.

وفي هذا الشأن، كشفت دراسة حديثة أجراها "معهد أبحاث الغذاء والتغذية" التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا في الفلبين، أن إضافة زيت جوز الهند البكر إلى الوجبات الغذائية، يساعد في الشفاء من مرض كوفيد 19.

بين المسموح والمحظور.. هذه نصائح غذائية لمرضى كورونا صحة بين المسموح والمحظور.. هذه نصائح غذائية لمرضى كورونا

كما أكد المعهد أنه "يمكن استخدام زيت جوز الهند البكر كمكمل غذائي مساعد مع الحالات المحتمل في إصابتها بكوفيد 19، وذلك بسبب خصائصه المناعية والمضادة للفيروسات"، وفق ما نقلته صحيفة "مانيلا تايمز".

وقد شملت الدراسة - التي نشرت نتائجها في مجلة "جورنال أوف فانكشونال فوودز" الدولية - 63 شخصا كانوا مقيمين في اثنين من المرافق الخاصة بعزل مرضى كورونا في منطقة سانتا روزا بإقليم لاجونا.

مريض بكوفيد 19 في مستشفى بمانيلا
مريض بكوفيد 19 في مستشفى بمانيلا

يشار إلى أن فيروس كورونا أصاب أكثر من 171 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين تجاوز إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس عتبة 3,57 مليون حتى اليوم الأربعاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. كلمات موجعة على باب غرفة دلال عبد العزيز شاهد.. كلمات موجعة على باب غرفة دلال عبد العزيز
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
اكتشف المزيد