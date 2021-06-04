.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الصحة العالمية: تطعيم الأطفال ضد كورونا ليس أولوية الآن

Brendan Lo (13) receives a dose of the Pfizer-BioNTech vaccine for the coronavirus disease (COVID-19) at Northwell Health's Cohen Children's Medical Center in New Hyde Park, New York, U.S., May 13, 2021. REUTERS/Shannon Stapleton
طفل في الـ13 من العمر يتلقى اللقاح ضد كورونا في نيويورك
لقاح كورونا

الصحة العالمية: تطعيم الأطفال ضد كورونا ليس أولوية الآن

الدكتورة كيت أوبراين أوضحت أن الفكرة وراء تطعيم الأطفال هي وقف انتقال العدوى وليس حمايتهم من الإصابة بالمرض أو الوفاة

متابع الغاء المتابعة

جنيف – أسوشيتد برس

نشر في: آخر تحديث:

قالت أبرز خبراء اللقاحات في منظمة الصحة العالمية، إن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا ليس ضرورة قصوى من وجهة نظر المنظمة، بالنظر للإمداد الشحيح عالمياً من الجرعات.

طفلة في الـ13 من العمر تتلقى اللقاح ضد كورونا في نيويورك
طفلة في الـ13 من العمر تتلقى اللقاح ضد كورونا في نيويورك

وخلال جلسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس، ذكرت الدكتورة كيت أوبراين أنه لا يجب أن يكون الأطفال محط تركيز برامج التطعيم ضد كوفيد-19، حتى فيما يتزايد عدد الدول الغنية التي تسمح باستخدام لقاحاتها للمراهقين والأطفال.

وأضافت أوبراين، وهي طبيبة أطفال ومديرة قسم اللقاحات في منظمة الصحة العالمية، إن "الأطفال في خطر ضئيل جداً جداً للإصابة بكوفيد-19".

وأوضحت أن الفكرة وراء تطعيم الأطفال هي وقف انتقال العدوى وليس حمايتهم من الإصابة بالمرض أو الوفاة.

الدكتورة كيت أوبراين
الدكتورة كيت أوبراين
الدول الغنية استحوذت على 85% من اللقاحات.. كيف يمكن تصحيح "الظلم الفادح"؟ قصص خاصة لقاح كورونا الدول الغنية استحوذت على 85% من اللقاحات.. كيف يمكن تصحيح "الظلم الفادح"؟

وتابعت: "عندما نكون في هذا الموقف شديد الصعوبة، كما هو الحال الآن، إذ لا تكفي إمدادات اللقاح للجميع في أنحاء العالم، لا تكون هناك أولوية قصوى لتطعيم الأطفال الآن".

وأشارت إلى أنه من المهم ضمان تطعيم العاملين في مجال الصحة وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، قبل الاتجاه لتطعيم المراهقين والأطفال.

وكانت كندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد سمحوا باستخدام بعض لقاحات كوفيد-19 للأطفال ما بين الـ12 والـ15 عاماً، فيما اقتربوا من تحقيق أهدافهم بالنسبة لتطعيم كبار السن.

طفل في الـ15 من العمر يتلقى اللقاح ضد كورونا في نيويورك
طفل في الـ15 من العمر يتلقى اللقاح ضد كورونا في نيويورك
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل
اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك! اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك!
الأكثر قراءة
استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران
تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: "عمل شاق"
قبل أن تذهب
داعش يضع أقلية الهزارا الأفغانية في دائرة الهدف
داعش يضع أقلية الهزارا الأفغانية في دائرة الهدف
اكتشف المزيد