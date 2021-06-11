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البيض بباب الثلاجة وبلا علبة.. خطأ نرتكبه وخطره مفاجئ

تعبيرية (آيستوك)
تعبيرية (آيستوك)

البيض بباب الثلاجة وبلا علبة.. خطأ نرتكبه وخطره مفاجئ

قشرة البيض مسامية قابلة لامتصاص روائح الأطعمة المحيطة

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دبي - العربية.نت

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إذا كنت ممن يضعون البيض في باب الثلاجة، كما الملايين من الناس حول العالم، فقد ترغب في إعادة التفكير بالأمر، لأنه على الرغم من وجود حجيرات خاصة للبيض في معظم الثلاجات، إلا أنه ليس المكان المناسب لذلك.

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إذ يعتبر باب الثلاجة غير ملائم على الإطلاق لأنه الجزء الأكثر عرضة لتقلبات درجات الحرارة، وفق موقع Goodhousepeeing البريطاني.

فالبيض يكون في أفضل حالاته عند تخزينه في درجة حرارة ثابتة، لذلك يوصى بالاحتفاظ به في الثلاجة على الرف الأوسط.

ووفق خبراء الصحة فإن باب الثلاجة يصبح بيئة مناسبة لنمو وتكاثر البكتيريا على البيض واختراق القشرة الخارجية عبر المسام والوصول إلى داخل البيضة، ومن أشهر هذه البكتيريا هي السالمونيلا التي تنمو على اللحوم والأسماك والدواجن وكذلك البيض النيئ، ما يشكل خطراً على الصحة.

كما تؤدي هذه البكتيريا إلى اضطراب في المعدة والإسهال والحمى والألم والتشنج في البطن، ويتحسن معظم من يعانون تلك الأعراض في المنزل خلال مدة تتراوح بين 4 إلى 7 أيام.

ماذا عن السوبرماركت؟

أما بالنسبة للسوبرماركت، حيث يخزن البيض غالبا خارج الثلاجة، فالتفسير بسيط وفق الموقع، إذ يعود السبب إلى ثبات أن درجات حرارة التخزين تقل عن 20 درجة مئوية في قاعات المتاجر الكبرى، لذا فإن التبريد ليس ضرورياً.

إلى ذلك، توصي "خدمة معلومات البيض" البريطانية بتخزينه في علبه الخاصة، حتى لا يمتص أي روائح من الأطعمة المحيطة ذات النكهات أو الروائح القوية، لاسيما وأن أن قشر البيض مسامي.

بيض في الثلاجة (آيستوك)
بيض في الثلاجة (آيستوك)

يشار إلى أنه على الرغم من كون باب الثلاجة مساحة مثالية لتخزين الحليب على سبيل المثال، إلا أنه لا يوصى كذلك بتخزينه هناك، حيث يمكن أن تفسده تقلبات درجات الحرارة.

وبدلاً من تخزين البيض أو الحليب في باب الثلاجة، يمكن تخزين أطعمة تحتوي على مواد حافظة طبيعية، مثل التوابل والمربيات والعصير!

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