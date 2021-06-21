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اختراع ولا أغرب.. يوقف الحازوقة

تعبيرية (آيستوك)
تعبيرية (آيستوك)

اختراع ولا أغرب.. يوقف الحازوقة

90 % من الأشخاص الذين يصابون بالحازوقة تحسنوا بعد استخدامه

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دبي - العربية.نت

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لطالما وضعتنا الحازوقة في مواقف محرجة، وسط شائعات كثيرة عن طرق التخلص مثل شرب ماء بارد أو قضم الليمون أو حتى حبس أنفاسك.

وتحتوي مجلة طبيب الأسرة الكندية على سلسلة من العلاجات الأكثر قسوة، بما في ذلك استنشاق الفلفل للحث على العطس أو شرب الخل.

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مستوحاة من قشة milkshake

لكن قد تكون المساعدة الآن في متناول اليد بفضل طبيب من ولاية تكساس الأميركية حيث استوحى إلهامه من مشاهدة ابنه وهو يحاول شرب خليط من الحليب المخفوق (milkshake) والآيس كريم من خلال قشة، وفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

فقد ابتكر الدكتور علي سيفي، الأستاذ المساعد في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو، أداة HiccAway - المعروفة رسمياً باسم "أداة الشفط والابتلاع القسرية".

جهاز hiccway (موقع أمازون)
جهاز hiccway (موقع أمازون)

ويُباع الجهاز مقابل 14 دولاراً، وهو عبارة عن قشة مع قطعة خاصة للفم في أحد طرفيه وصمام ضغط في الطرف الآخر.

والحازوقة عبارة عن تقلّصات متكررة في الحجاب الحاجز، مع صوت "hic" يأتي من الحبال الصوتية التي تغلق في نفس الوقت.

ويحاكي شرب الماء من خلال القشة تأثير محاولة شرب الحليب المخفوق الكثيف.

كما أنه يحفز الأعصاب الحجابية والمبهمة، المسؤولة عن الحازوقة، ويسمح للدماغ بإعادة الضبط.

نتائج إيجابية

وقال الدكتور سيفي إن الجهاز يعمل على الفور ويستمر التأثير لعدة ساعات.

في المقابل، كشف 90% من الأشخاص الذين يصابون بالحازوقة إن القشة حسنت من حالتهم وخففت الأعراض، في اختبار للجهاز أجري على 249 شخصاً.

من موقع أمازون
من موقع أمازون

كذلك، قالت الغالبية العظمى أيضاً إن الجهاز أعطى نتائج أفضل من الطرق الأخرى، وكان أكثر ملاءمة.

في موازاة ذلك، كانت تقييمات العملاء على موقع"أمازون"، حيث يتم بيع الجهاز ، مشجعة أيضاً، حيث أعطى 69% خمس نجوم للجهاز.

من موقع أمازون
من موقع أمازون
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