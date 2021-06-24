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لن تصدق.. 7 أطعمة شهيرة تخفي سكراً أكثر ما تتخيله بكثير

وجبة صحية
الزبادي قليل الدسم يحتوي على كميات عالية بالسكر

لن تصدق.. 7 أطعمة شهيرة تخفي سكراً أكثر ما تتخيله بكثير

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دبي - العربية.نت

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يؤكد خبراء التغذية أن النساء يجب أن يستهلكن 24 غراما فقط من السكر يوميا، بينما يسمح للرجال بما يصل إلى 36 غراما، ويعلم كثيرون أن المشروبات الغازية مثلا تحتوي على نسبة عالية من السكر، فعلبة واحدة من الصودا تحتوي تقريباً 40 غراما من السكر.

ولكن كثيرين لا يدركون أن علبة الطماطم المعلبة يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 20 غرامًا من السكر، وهناك بعض الأطعمة الأخرى التي تخفي بداخلها كمية ضخمة من السم الأبيض، وهي كالتالي وفق ما نقله موقع "brightside" الأميركي.

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1- الطماطم المعلبة:

نعتقد أن معلبات الطماطم صحية ولكن هذا غير صحيح، فمحتوى السكر في علبة واحدة يمكن أن يغطي فعليا الكمية اليومية المطلوبة، وهذا شائع بشكل خاص في الصلصات التي أساسها الطماطم، حيث يستخدم السكر لموازنة حموضة الطماطم.


2- اللبن قليل الدسم:

في حين أن الأطعمة قليلة الدسم قد تغري أولئك الذين يبحثون عن أسلوب حياة صحية، إلا أنها ليست كلها كذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالزبادي، إذ تحتوي عبوة الزبادي كامل الدسم على 4.7 غرام من السكر، في حين أن عبوة الزبادي اليوناني يمكن أن تحتوي على 6 إلى 12 غرامًا من السكر.

وتستخدم إضافة السكر في الخيارات قليلة الدسم لتعويض فقدان النكهة والاتساق الناتج عن الدهون، وتحتوي العديد من أنواع الزبادي قليل الدسم والمنكهات أيضًا على أشكال غير صحية من المحليات، مثل السكر أو شراب الذرة عالي الفركتوز.

لبن قليل الدسم
لبن قليل الدسم

3- تتبيلة السلطة الخالية من الدسم:

تحتوي تتبيلات السلطة التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون والسعرات الحرارية وعلى كميات متزايدة من السكر، ويمكن أن تحتوي ملعقتين كبيرتين من تتبيلة السلطة على حوالي 7 إلى 10 غرامات من الدهون المضافة.

لذا يوصي الخبراء بتحضير تتبيلة السلطة الخاصة بك في المنزل، للتأكد من عدم وجود السكريات المضافة أو المواد الحافظة.

تتبيلة السلطة
تتبيلة السلطة


4- الكاتشب:

يحتوي على مزيج من النكهات الحلوة والحامضة، ومع ذلك، فإن ملعقة واحدة من هذا الكاتشب يعادل وضع مكعب سكر كامل في فمك، حيث تحتوي معظم زجاجات الكاتشب على ما يقرب من 4 غرامات من السكر لكل ملعقة كبيرة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على كميات كبيرة من شراب الذرة عالي الفركتوز، والتي تم ربطها بالسمنة وأمراض القلب.

الكاتشاب
الكاتشاب


5- زبدة الفول السوداني:

تعتبر مصدر شائع للبروتين، في حين أن الأنواع الطبيعية من زبدة الفول السوداني تحتوي على القليل من السكر، فإن العديد من الأنواع الأخرى مليئة بالزيوت غير الصحية والسكريات المضافة، حيث يمكن أن تحتوي بعض العلامات التجارية الشهيرة على ما يصل إلى 8 جرامات من السكر لكل ملعقتين كبيرتين.

لذا يوصي أخصائيو التغذية بقراءة ملصقات مكونات زبدة الفول السوداني، حتى تتمكن من معرفة أيها أكثر طبيعية وصحية.

زبدة الفول السوداني
زبدة الفول السوداني


6- رقائق البطاطس (الشيبس):

تحتوي على نسبة 3% -5% من السكر، خاصة تلك المكونة بنكهات مثل الشواء أو الفلفل الحار أو العسل أو رقائق الذرة الحلوة.

فضلا عن احتوائها أيضًا على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي يحولها جسمك إلى شكل من أشكال السكر يسمى الجلوكوز.

فواكهة مجففة
فواكهة مجففة

7- الفاكهة المجففة:

فيما نعتقد أن الفاكهة المجففة وجبة خفيفة صحية، إلا أنه عندما يتم تجفيفها تتم إزالة محتوى الماء، تاركة جميع السكريات مضغوطة بداخلها مما يجعلها غنية جدًا بالسكريات الطبيعية.

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