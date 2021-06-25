الصين وانتشار كورونا.. دراسة جديدة تكشف

منذ ظهور الفيروس المستجد حتى اليوم لا يكاد يمر يوم واحد على العالم دون ذكر الصين. فقد ارتبط اسم بلد المليار بـ"كورونا"، سواء لتسجيله حالات الإصابة الأولى أو اتهامه بإخفاء حقائق مرتبطة بالوباء.

وفي آخر المستجدات، أشارت دراسة جديدة، الجمعة، إلى أن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 ربما بدأ الانتشار بالصين في أكتوبر 2019، أي قبل شهرين من رصد أول حالة في مدينة ووهان بوسط البلاد، وفق رويترز.

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واستخدم باحثون من جامعة كنت البريطانية أساليب علم الحفاظ على البيئة في تقدير أن فيروس "سارس-كوف-2" ظهر أول مرة خلال الفترة من أوائل أكتوبر إلى منتصف نوفمبر 2019، وفقاً لبحثهم المنشور في دورية "بلوس باثوجينز".

كما قالوا إن أكثر الاحتمالات ترجيحاً هو ظهور الفيروس في 17 نوفمبر 2019 وانتشاره عالمياً بحلول يناير 2020.

سوق للمأكولات البحرية

يشار إلى أن أول حالة كوفيد-19 مسجلة رسمياً بالصين ظهرت في ديسمبر 2019 وتم ربطها بسوق هوانان للمأكولات البحرية بمدينة ووهان.

غير أن بعض الحالات المبكرة لم تكن لها صلة بسوق هوانان مما يعني ضمنياً أن فيروس "سارس-كوف-2" كان ينتشر بالفعل قبل وصوله السوق.

إلى ذلك ذكرت دراسة مشتركة نشرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية في نهاية مارس أنه ربما كانت هناك حالات إصابة بشرية متفرقة قبل ظهور حالات ووهان.