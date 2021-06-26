.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لمحبي الشوكولاتة.. الكاكاو يحسن البصر والذاكرة

بودرة وحبوب الكاكاو

لمحبي الشوكولاتة.. الكاكاو يحسن البصر والذاكرة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في بشرى سارة لمحبي الشوكولاتة، أكدت دراسة جديدة من إسبانيا أن مسحوق الكاكاو قد يساعد في تحسين حدة البصر، والذاكرة لدى الشباب الأصحاء.

ووجد علماء من جامعة مدريد كومبلوتنس (UCM) و( ICTANA ) معهد علوم وتكنولوجيا التغذية والتغذية CSIC، أن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو لها تأثير محفز للجهاز العصبي، ما يؤثر على تحسين الانتباه والذاكرة البصرية وحدة البصر، وفق ما نشرته مجلة Functional Foods.

كما تناول المتطوعون كوباً من الحليب مع الكاكاو أو التوت أو مشروبًا بدون نكهة في ثلاث وجبات منفصلة لتحديد حدة البصر. وتم وضع مخططات الحروف على بعد أربعة أمتار من المشاركين، التي تم عرضها في ظروف الإضاءة العالية والمنخفضة.

ولضمان دقة نتائج البحث، أجرى المختصون بشكل مبدئي سلسلة من المقابلات والاختبارات للتأكد من عدم وجود أي عيوب وأمراض لدى المتطوعين.

من جانبها، قالت المؤلفة المشاركة سونيا دي باسكوال تيريزا "نحتاج إلى إجراء بعض الأبحاث الإضافية كدليل على المفهوم لتأكيد أن التأثير حقيقي وأن النتائج يمكن تطبيقها على تطوير المنتجات التي يمكن أن تساعد في تحسين حدة البصر والانتباه لدى مجموعات سكانية معينة".

وفي هذه الدراسة قام العلماء بفحص تأثيرات نوعين من البوليفينول الغذائي على الجسم (الفلافانول في الكاكاو والأنثوسيانين في التوت الأحمر).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد الرئيس البرازيلي ينزع الكمامة عن وجهي طفلين شاهد الرئيس البرازيلي ينزع الكمامة عن وجهي طفلين
شاهد ضحية لفتاة شاهد ضحية لفتاة "التيك توك" بمصر تكشف: هكذا استدرجوني
الأكثر قراءة
القبض على فنان مصري متلبسا بحيازة المخدرات القبض على فنان مصري متلبسا بحيازة المخدرات
شابان نفذا أكبرعملية احتيال بتاريخ بيتكوين.. واختفيا بالملايين شابان نفذا أكبرعملية احتيال بتاريخ بيتكوين.. واختفيا بالملايين
فضيحة تطال وزيرا بريطانيا.. صور خادشة مع مساعدته فضيحة تطال وزيرا بريطانيا.. صور خادشة مع مساعدته
الإمارات تجري تعديلاً على رسوم تأشيرات الإقامة والسياحة الإمارات تجري تعديلاً على رسوم تأشيرات الإقامة والسياحة
أول ظهور لدنيا سمير غانم بعد الأزمة.. وجديد عن والدتها أول ظهور لدنيا سمير غانم بعد الأزمة.. وجديد عن والدتها
بعد صورة القبلة وفضيحة العناق بمكتبه.. وزير بريطاني يعتذر بعد صورة القبلة وفضيحة العناق بمكتبه.. وزير بريطاني يعتذر
قبل أن تذهب
أزمة تونس تزداد اشتعالا.. والرئيس يؤكد تعطيل النهضة لمؤسسات الدولة
أزمة تونس تزداد اشتعالا.. والرئيس يؤكد تعطيل النهضة لمؤسسات الدولة
اكتشف المزيد