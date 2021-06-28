الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم

اكتشفت دراسة جديدة أجريت في الهند تفشي فيروس "نيباه"، الذي يعد من أخطر الفيروسات على مستوى العالم، لدى نوعين من الخفافيش في ولاية ماهاراشترا الهندية.

وأكد مقال نشرته "مجلة الأمراض المعدية والصحة العامة" الهندية أن خبراء من المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) اكتشفوا منذ مارس 2020 الحمض النووي الريبوزي الخاص بالفيروس والأجسام المضادة له في بعض العينات التي تم أخذها من 80 خفاشا من نوعي Rousettus leschenaultii وPipistrellus Pipistrellus في كهف بمنطقة مهابليشور.

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ويعد ذلك أول حالة لرصد إصابة خفافيش من نوع Rousettus leschenaultii بفيروس نيباه، ما يثير المخاوف بشأن قدرة العدوى الخطيرة على التفشي داخل الهند وخارجها، خاصة أن حالات جديدة اكتشفت على مقربة من تجمعات سكنية كبيرة.

ولفت الخبراء إلى أن اكتشافهم الجديد يتطلب إجراء دراسات إضافية.

وأدرجت منظمة الصحة العالمية فيروس "نيباه" بين الفيروسات الـ10 الأكثر خطورة على مستوى العالم، وليس هناك حتى الآن أي دواء له، وتصل نسبة الوفيات بين المصابين به إلى ما بين 40 و75%.

وانتقل الفيروس إلى البشر عبر ريق الحيوانات المصابة به الذي تتركه على الفواكه.

وتم تسجيل أول إصابة بفيروس "نيباه" في الهند عام 2001، وشهدت البلاد منذ ذلك الحين أربع جولات من تفشي العدوى، وقعت الاثنتان الأخيرتان منها في ولاية كيرلا.

قال الدكتور براجتا ياداف من المعهد الوطنى الهندى لعلم الفيروسات إن أيا من أنواع الخفافيش فى ولاية ماهاراشترا لم يظهر في وقت سابق أي تعرض لفيروس نيباه، كما أنه من المعروف أن نيباه يعتبر خطرا، حيث لا يوجد دواء أو لقاحات ونسبة الوفيات بين المصابين به عالية، في حين أن معدل إماتة الحالات (CFR) بين المرضى المصابين بـفيروس كورونا يتراوح بين 1-2%، فإن معدل الوفيات في حالة الإصابة بـ Nipah يتراوح بين 65-100%.

وأضاف أن فيروس نيباه يدرج في قائمة المراقبة لقائمة منظمة الصحة العالمية لأفضل 10 مسببات الأمراض فى بنغلاديش وماليزيا والهند وسنغافورة هي البلدان التي حدث فيها تفشي المرض، وتم تحديده لأول مرة في ماليزيا في 1998-1999 أثناء انتشار يشبه التهاب الدماغ بين الخنازير ومربي الخنازير، وشوهد معدل إماتة الحالات عند 40% في ذلك الوقت، في الهند، كان هناك أربع فاشيات من نيباه مع معدل CFR من 65-100%.