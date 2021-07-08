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هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر!

الزنجبيل (آيستوك)
الزنجبيل (آيستوك)

هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر!

إضافة قطعة صغيرة من الزنجبيل مع العصير أو الشاي ستعود بالفائدة على الجسم

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دبي – العربية.نت

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هل تخطط لتناول الزنجبيل (الجنجر) كل يوم لمدة شهر، فإذا جوابك كان نعم، فلا بأس، لا سيما أن له فوائد صحية عدة.

لكن ليس عليك قضم قطعة كبيرة من الزنجبيل كل يوم، فإضافة قطعة صغيرة منه مع العصير أو الشاي ستكون كافية، حيث سيفعل الكثير لجسمك وفق ما ذكر تقرير نشر على موقع Tips & Tricks.

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مضاد للالتهابات والغثيان

يعتبر الزنجبيل مضاداً للالتهابات، حيث يقلل من أثرها في الجسم بشكل سريع.

كما يساعد على تقليل الشعور بالغثيان الصباحي، إذ ينصح بشربه يومياً لهذا الهدف، خصوصاً للنساء الحوامل والأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي.

الزنجبيل (آيستوك)
الزنجبيل (آيستوك)

الحد من آلام العضلات ويعزز حركة الأمعاء

ويمكن أيضاً أن يكون تناول الزنجبيل تأثير جيد على الحد من آلام العضلات. إذ أن تناوله يومياً سيخفف الألم تدريجياً.

كذلك، يعزز تناوله بشكل يومي حركة الأمعاء، فقد يساعد كثيراً الأشخاص الذين يعانون من الإمساك بانتظام.

الزنجبيل (آيستوك)
الزنجبيل (آيستوك)

آلام الدورة الشهرية وخفض الكولسترول

ويساعد تناول الزنجبيل يومياً للحد من آلام الدورة الشهرية، فتناوله يشبه تناول مسكنات الألم والتي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام البطن الحادة.

كما أن تناوله يومياً لمدة شهر يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول "الضار" في الجسم. حيث يتم تقليل كمية الدهون الثلاثية في الدم عن طريق المواد الموجودة في الزنجبيل.

وتقوي الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الزنجبيل جهاز المناعة. حيث يمكن أن يساعد على التعافي بشكل أسرع من نزلات البرد أو الفيروسات.

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