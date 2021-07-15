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إقليم صيني يسجل إصابة بشرية بسلالة جديدة لإنفلونزا الطيور

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إقليم صيني يسجل إصابة بشرية بسلالة جديدة لإنفلونزا الطيور

إعلام رسمي: الخبراء يعتقدون بأن العدوى حالة عرضية وأن "خطر انتشار وباء منخفض للغاية"

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بكين - رويترز

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ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الخميس، أن الصين سجلت حالة إصابة بشرية بسلالة "إتش5 إن6" (H5N6) من إنفلونزا الطيور في إقليم سيتشوان، بينما يوجه العالم جميع أسلحته لمحاربة فيروس كورونا ومتحوراته الشرسة التي تهاجم كل بقاع الأرض.

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وأفاد تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في" CCTV بأن الرجل البالغ من العمر 55 عاما والمصاب بإنفلونزا الطيور في مدينة باتشونغ قد نُقل الى المستشفى وبأن السلطات المحلية أعدمت الدواجن في المنطقة المجاورة.

وقالت وسائل الإعلام إن الخبراء يعتقدون بأن العدوى حالة عرضية وأن "خطر انتشار وباء منخفض للغاية".

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يأتي ذلك في وقت تكافح فيه دول العالم الانتشار الواسع لمتحور دلتا من فيروس كورونا، حيث صدرت تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من متحور جديد، قد يكون أشد شراسة من غيره من المتحوارت، ويطلق عليه اسم "لامبدا".

فقد شكّل المتحور الجديد ما نسبته 70% من الإصابات بفيروس كورونا في كل من تشيلي والأرجنتين في قارة أميركا اللاتينية في الأسابيع الأخيرة.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 4,053,041 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة، الأربعاء.

وتأكدت إصابة أكثر من 187,779,210 أشخاص بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

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