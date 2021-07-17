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رغم فوائده العديدة.. لا تتناول البطيخ إذا كنت تعاني من هذه الأمراض!

تناول البطيخ بطيخ
تعبيرية

رغم فوائده العديدة.. لا تتناول البطيخ إذا كنت تعاني من هذه الأمراض!

البطيخ الأحمر يحتوي على العديد من المواد المفيدة مثل فيتامينات A وC وB6 ومغذيات نباتية ومعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والفوسفور

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العربية.نت

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أعلنت الدكتورة أولغا شارابوفا، كبيرة أطباء مستشفى فينوغرادوف بموسكو، أن هناك أشخاصاً لا ينبغي عليهم تناول البطيخ أبداً، لأنهم يعانون من أمراض ومشكلات صحية معينة.

وتشير الطبيبة في حديث لأحد المواقع الطبية، والتي نقلت عنه وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، إلى أن البطيخ الأحمر يحتوي على العديد من المواد المفيدة مثل فيتامينات A وC وB6 ومغذيات نباتية ومعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والفوسفور. وتساعد هذه المغذيات الكبيرة على تجديد سوائل الجسم وتنظيم درجة حرارته.

كما أن البطيخ الأحمر لا يروي العطش فقط، بل والجوع أيضا. وكذلك يؤثر إيجابيا على القلب والأوعية الدموية وضغط الدم ويساعد على إخراج السموم من الجسم.

إلا أنه وبغض النظر عن هذه الخصائص المفيدة، بحسب الخبيرة الروسية، فإن هناك أمراضا تمنع تناول البطيخ الأحمر أو تسمح بتناوله بكميات محدودة جدا.

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وأضافت شارابوفا: "ننصح كأطباء، كل من يعاني من الإسهال وحصى الكلى وتصلب الشرايين وورم البروستات الحميد بتناول كمية محدودة جدا من البطيخ الأحمر. ولا ننصح من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية بتناوله أيضا".

كما أكدت أن أفضل وقت لتناول 200-300 غرام من البطيخ الأحمر هو قبل وجبة الغداء. ولا يُنصح بتناوله مع مواد أخرى.

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