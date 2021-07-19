احذروا.. تناول الكافيين بكثرة يسبب مرضا خطيرا

حذرت دراسة أجراها باحثون في جامعة أسترالية، من أن تناول كميات كبيرة من الكافيين، قد يكون السبب في الإصابة بمرض مزمن.

وأشارت الدراسة إلى أن كيفية تعامل الكلى مع الكالسيوم في الجسم، حيث وجد الباحثون أن 800 غرام من الكافيين، تؤدي إلى مضاعفة نسبة الكالسيوم التي يفقدها الجسم خلال عملية التبول، بحسب موقع "ميديكال إكسبريس".

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من جهتها، قالت الباحثة في جامعة جنوب أستراليا هايلي شولترز، إنه يجب أن يعرف الناس ما تأثير ما يضعونه داخل أجسامهم.

واعتبرت أن الكافيين له تأثير على الجهاز العصبي والمخ بشكل كبير، خصوصا أن حوالي 80% من المراهقين يتناولونه على الأقل مرة واحدة يوميا.

وكشفت عن أن 800 غرام من الكافيين قد تسبب تأثيرا كبيرا على عظام الإنسان، وقد يؤدي أحيانا إلى هشاشة العظام.