.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مع ولائم عيد الأضحى.. كيف تتجنب زيادة الوزن؟

من وليمة العيد
ولائم العيد غنية بالدهون
  • من وليمة العيد
  • لحوم العيد
2 صور
من وليمة العيد
من وليمة العيد
لحوم العيد
لحوم العيد

مع ولائم عيد الأضحى.. كيف تتجنب زيادة الوزن؟

ترتبط ولائم العيد بكميات كبيرة من الدهون والنشويات إضافة إلى اللحوم الحمراء، ومن بعدها الحلويات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يحتفل المسلمون بعيد الأضحى في هذه الأيام المباركة، والذي يرتبط الاحتفال به بالعديد من الطقوس التي يحرص ملايين المسلمين حول العالم بالقيام بها، ولعل أبرزها تناول اللحوم بمختلف أنواعها المشوية والمقلية منها، خصوصاً لحم الضأن، المرتبط بأضحية العيد.

ويتبع المحتفلون في كل بلد بطقوس معينة مرتبطة بولائم العيد التي قد ترتبط بكميات كبيرة من الدهون والنشويات إضافة إلى اللحوم الحمراء، ومن بعدها الحلويات، مما قد يعرضك لزيادة الوزن واكتساب جسمك لمزيد من الدهون خلال فترة وجيزة.

وبحسب تقرير نشره موقع "هيلثلاين" Healthline، المعني بالشؤون الصحية، فإن هناك بعض الخطوات التي إذا قمت باتباعها، فقد تمكنك من تجنب اكتساب الوزن والاستمتاع أيضا بولائم العيد الشهيرة.

لحوم
  • لحوم
  • لحوم
2 صور
لحوم
لحوم
لحوم
لحوم

1) تجنب اللحوم الدسمة

تتعدد أنواع وأجزاء اللحوم من الأضحية فمنها من يتراكم به الدهون وبالتالي يعرضك لخطر ارتفاع مستويات الكوليسترول وتراكم الدهون داخل جسمك، ومنها الذي تنخفض به مستويات الدهون، لذا عليك تجنب الإكثار من الأجزاء الدسمة الغنية بالدهون، وحاول أن تكتفي بكميات قليلة منها، بينما حاول التركيز في طعامك على الأجزاء منزوعة الدسم.

2) طهى اللحوم

طريقة طهي اللحوم يلعب دورا كبيرا في مدى حصول جسمك على السعرات الحرارية، لذا عليك تجنب اللحوم المقلية بالزيت أو السمن، واستبدالها باللحوم المشوية أو المسلوقة التي تحتوي على كميات قليلة من السعرات الحرارية.

شاي أخضر
شاي أخضر

3) تناول الشاي الأخضر بعد لحوم العيد

يحمل الشاي الأخضر خصائص فريدة في عملية حرق الدهون والحفاظ على صحة الأمعاء والجهاز الهضمي، لذا حاول تناوله بعد الوجبات ليساعد في سرعة الهضم.

4) تجنب الجلوس دون حركة بعد ولائم العيد

حاول ممارسة أى أنشطة بعد الانتهاء من وليمة العيد من الأهل، والتي تتكدس باللحوم والدهون والنشويات، وذلك لتجنب شعورك بالخمول بعد الانتهاء من الطعام.

شرب الماء
شرب الماء

5) الإكثار من شرب الماء

تناول المياه بكثرة، حيث أن ذلك يساعد في تعزيز عملية الأيض وبالتالي يساعدك في حرق الدهون، لذا يُفضل استبدال المشروبات الغازية بكثيرا من الماء على مدار اليوم.

"قفل الأسنان".. أغرب جهاز في العالم لإنقاص الوزن صحة "قفل الأسنان".. أغرب جهاز في العالم لإنقاص الوزن
لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب صحة لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب

6) تجنب السكريات والحلويات

تجنب تناول السكريات المضافة أو الدهون غير الصحية خلال ولائم عيد الأضحى، فكلاهما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

7) الحصول على قسط كاف من النوم

قد يؤدي الحرمان من النوم، إلى زيادة الوزن، حيث تبين أن أولئك الذين لا ينامون بشكل كافٍ يميلون إلى الشعور بالجوع، ويستهلكون المزيد من السعرات الحرارية، ويمارسون الرياضة بشكل أقل، وقد يؤدي تقييد النوم إلى زيادة مستويات هرمون الجوع، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة تناول السعرات الحرارية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
رئيس هايتي قبل مقتله: حياتي في خطر.. تعالوا أنقذوني رئيس هايتي قبل مقتله: حياتي في خطر.. تعالوا أنقذوني
سبب لا يخطر على بال.. أبل قد تتخطى رقم 13 بتسمية الآيفون سبب لا يخطر على بال.. أبل قد تتخطى رقم 13 بتسمية الآيفون
الأكثر قراءة
ممثلة مصرية تكشف: ياسمين عبد العزيز ليست في غيبوبة ممثلة مصرية تكشف: ياسمين عبد العزيز ليست في غيبوبة
هذا النوع من الإقامات متاح لتسوية التستر التجاري في السعودية هذا النوع من الإقامات متاح لتسوية التستر التجاري في السعودية
بفريق طبي متكامل.. السيسي يتدخل لعلاج ياسمين عبدالعزيز بفريق طبي متكامل.. السيسي يتدخل لعلاج ياسمين عبدالعزيز
اختلفا على مصروف العيد.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت اختلفا على مصروف العيد.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت
سبب لا يخطر على بال.. أبل قد تتخطى رقم 13 بتسمية الآيفون سبب لا يخطر على بال.. أبل قد تتخطى رقم 13 بتسمية الآيفون
ويلات السجون في إيران.. تسجيل صوتي يفضح ويلات السجون في إيران.. تسجيل صوتي يفضح
قبل أن تذهب
ما قدرات الصاروخ تسيركون الذي أطلقته روسيا؟
ما قدرات الصاروخ تسيركون الذي أطلقته روسيا؟
اكتشف المزيد