إزالة عيون وأنوف.. 45 ألف إصابة بالفطر الأسود في الهند

بعدما أثار الرعب خلال الشهرين الماضيين، أعلنت نيودلهي أنّها سجّلت أكثر من 45 ألف إصابة بداء "الفطر الأسود" خلال تلك المدة، والذي زاد معدل الوفيات فيه عن 50% ويتفشّى خصوصاً في صفوف أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا.

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وأوضح نائب وزير الصحة الهندي، بهاراتي برافين باوار، أمام البرلمان أنّ أكثر من 4200 شخص لقوا حتفهم بسبب "الفطر العفني"، وهو في العادة مرض نادر لكنّه انتشر في الهند في صفوف أشخاص تعافوا من كورونا.

فوفقاً للحكومة الهندية، فإن ولاية ماهاراشترا (غربا) هي الأكثر تضرّراً بهذا المرض إذ سجّلت 9348 إصابة، بحسب وكالة "فرانس برس".

شديد العدوانية

ويعتبر المرض الفطري شديد العدوانية، ويزيد معدل الوفيات فيه عن 50%، حيث أجبر الجرّاحين على إزالة عيون وأنف وعظام الفكين لدى بعض المرضى لمنع العدوى من الوصول إلى الدماغ.

كما، ينتج المرض المعروف باسم الفطر الأسود عن كائنات تُسمّى العفنيات يمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس أو إصابات في الجلد.

وهذا الداء الفطري الشديد العدوانية يودي بحياة نصف الذين يصابون به في غضون أيام قليلة.

مرضى السكري

إلى ذلك، يعتبر مرضى السكري الأكثر عرضة للإصابة بهذا الداء، بالإضافة إلى الأشخاص ضعيفي المناعة والذين خضعوا لعمليات زرع أعضاء.

وقبل جائحة كوفيد-19 كانت الهند تسجّل 20 إصابة فقط بهذا الداء سنوياً.

ويعزو الخبراء الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بهذا الداء إلى الإفراط في استخدام السترويدات لعلاج مرضى كوفيد-19.

وإزاء ارتفاع أعداد المصابين بالفطر الأسود أعلنت الحكومة الهندية في أيار/مايو أن هذا الداء أصبح وباء.

يشار إلى أن الأرقام الحكومية كشفت أن عدد الإصابات بهذا المرض بلغ ذروته في مايو ويونيو الماضيين قبل أن ينخفض بشكل كبير.

ووفقاً لصحيفة هندوستان تايمز فقد سجّلت زيادة في الإصابات بهذا الداء بين الأطفال في ولاية راجاستان (شمالا).