.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الشباب لديهم أجسام مضادة لكورونا أكثر بـ7 مرات من كبار السن

كورونا أجسام مضادة
تعبيرية
لقاح كورونا

الشباب لديهم أجسام مضادة لكورونا أكثر بـ7 مرات من كبار السن

يوضح الخبراء أنه من الصعب جدًا تحديد من لديه أجسام مضادة أكثر بعد التطعيم أو من هم أكثر عرضة للإصابة مجددا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت دراسة منشورة في مجلة الجمعية الطبية الأميركية أن الشباب لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا أكثر من كبار السن، وفحص البحث الذي أجرته جامعة "أوريغون" للصحة والعلوم، 50 مشاركًا حصلوا على جرعتهم الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 منذ أسبوعين، وقاموا بتقسيم المشاركين وفقًا لأعمارهم، ثم قاموا باختبار مصل الدم بحثًا عن الأجسام المضادة التي تنتجها سلالة الفيروس التاجي الأصلية ومتغير واحد، وفقا لتقرير لموقع "تايمز أوف انديا" Times of India.

وكشفت نتائج الدراسة الأميركية عن أن الأشخاص في العشرينات من العمر لديهم استجابات للأجسام المضادة أقوى 7 مرات من الأشخاص فوق 70، و أشارت البيانات التي تم جمعها من الدراسة إلى تقدم خطي لمستويات الأجسام المضادة المنخفضة من المشاركين الأصغر سنًا إلى الأكبر سنًا.

تعبيرية
تعبيرية

وأثار ظهور متغيرات جديدة لفيروس كورونا تساؤلات حول فعالية اللقاحات التي تُعطى ضد الفيروس حيث ظهرت حالات أظهر فيها الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل نتائج إيجابية لفيروسات دلتا ولامبدا من كورونا، والحقيقة التي أكدها الخبراء هي أن اللقاحات لا توفر حماية كاملة ضد الفيروس، إلا أنها تقلل من فرص الإصابة بالفيروس أو تقلل من حدة المرض في حال الإصابة مجددا بأي من سلالات كوفيد-19.

وأوضح الخبراء أنه من الصعب جدًا تحديد من لديه أجسام مضادة أكثر بعد التطعيم أو من هم أكثر عرضة للإصابة مجددا، لكن دراسة أجريت حول هذا الموضوع مؤخرًا كشفت أن الاستجابة المناعية للفيروس تعتمد على عدة عوامل أحدها العمر.

وأوضح المؤلف المشارك في الدراسة أنه على الرغم من انخفاض مستوى استجابة الجسم المضاد بين كبار السن، إلا أن التطعيم لا يزال مهمًا، وأن التطعيم هو الطريقة الوحيدة للبقاء آمنًا وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات ضد الفيروس بالمقارنة مع العدوى الطبيعية.

يذكر أن الحصول على اللقاح هو الطريقة الوحيدة للحماية من مضاعفات كورونا الخطيرة، كما أن التطعيم مهم بشكل خاص لكبار السن لأن جهاز المناعة لديهم ضعيف ويحتاجون إلى مزيد من الحماية.

فاوتشي: بعض الأميركيين سيحتاجون لجرعة معززة من لقاح كورونا فيروس كورونا لقاح كورونا فاوتشي: بعض الأميركيين سيحتاجون لجرعة معززة من لقاح كورونا
علماء يعتقدون أن كورونا يفقد سطوته ويحددون موعد نهايته الأخيرة فيروس كورونا علماء يعتقدون أن كورونا يفقد سطوته ويحددون موعد نهايته

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة 4,156,164 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد عند الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات تليها البرازيل ثم الهند والمكسيك والبيرو.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد مسؤولا أميركيا يصل الجزائر ويطلب أكل رأس خروف مشوي شاهد مسؤولا أميركيا يصل الجزائر ويطلب أكل رأس خروف مشوي
شاهد المفاجأة التي شعر بها أول عربي فاز بذهبية في طوكيو شاهد المفاجأة التي شعر بها أول عربي فاز بذهبية في طوكيو
الأكثر قراءة
بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها
مسلح حوثي يقتل والدته بعد فشله في قتل والده بـ13 رصاصة مسلح حوثي يقتل والدته بعد فشله في قتل والده بـ13 رصاصة
عصير لأطول فترة عمرية دون أمراض أو زهايمر عصير لأطول فترة عمرية دون أمراض أو زهايمر
صور مروعة.. الفنان أحمد بدير يكشف تفاصيل ما حصل في منزل نجلته صور مروعة.. الفنان أحمد بدير يكشف تفاصيل ما حصل في منزل نجلته
صحيفة: تطبيق التأمين على عقد العمالة المنزلية في السعودية مطلع 2022 صحيفة: تطبيق التأمين على عقد العمالة المنزلية في السعودية مطلع 2022
السعودية.. غرة محرم موعد عودة معتمري الخارج وهذه الآلية السعودية.. غرة محرم موعد عودة معتمري الخارج وهذه الآلية
قبل أن تذهب
إعصار "إن- فا" يضرب ساحل شرق الصين ويتسبب بدمار كبير
إعصار "إن- فا" يضرب ساحل شرق الصين ويتسبب بدمار كبير
اكتشف المزيد