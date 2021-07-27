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أمل يلوح للخلاص من سرطان الثدي.. عقار قضى عليه بنسبة 99%

سرطان الثدي
عن سرطان الثدي

أمل يلوح للخلاص من سرطان الثدي.. عقار قضى عليه بنسبة 99%

الفئران تحملت حتى الجرعات الكبيرة من هذا العقار الجديد

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دبي - العربية.نت

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في خبر سار جداً، تمكن علماء من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين بالولايات المتحدة من قتل 95-100% من خلايا سرطان الثدي عبر عقار واعد جديد أجريت اختباراته على الفئران.

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في التفاصيل، ابتكر علماء الجامعة عقار ErSO الذي يقتل جميع الأورام الأولية والنقائل، وذلك وفقاً لما نقلته مجلة Science Translational Medicine الطبية.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت في المختبر على الفئران، أنها تتحمل حتى الجرعات الكبيرة من هذا العقار، مؤكدة أن عدد الخلايا السرطانية تقلص في المتوسط بعد مضي بضعة أيام على بداية الاختبار بنسبة 99%.

لا آثار جانبية

كما أوضحت المعلومات أن السمات الفريدة لهذا العقار تجّلت في عدم وجود أي آثار جانبية له، حيث اعتمدت فعالية ErSO على مستقبلات هرمون الاستروجين الموجودة في غالبية أورام الثدي.

سرطان الثدي
سرطان الثدي

وأكدت أنه وعند التحام العقار بها، ينشط المسار الخلوي a-UPR، الذي يهيئ الخلايا المصابة للنمو السريع ويحميها من الاجهاد وفق روسيا اليوم.

يمكن القضاء عليها ثانية

بدوره، شرح عالم الكيمياء الحيوية ديفيد شابيرو، أنه حتى عند نجاة بضع خلايا سرطانية من تأثير العقار، ما يسمح بنمو الأورام خلال بضعة أشهر، تبقى هذه الأورام حساسة جدا للعقار ويمكن القضاء عليها باستخدام العقار مرة ثانية، وفق تعبيره.

إلى ذلك، أوضح تقرير الصحيفة أن الباحثون باتوا يخططون لاختبار فعالية الدواء على البشر وما إذا كان هذا العقار فعالا ضد أنواع أخرى من السرطان أم لاء.

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