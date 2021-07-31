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يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً

الزبادي
تعبيرية

يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً

تأثير التبريد للزبادي يجعله مثالياً في فصل الصيف، حيث يساعد في حل مشاكل الجفاف وتحسين الهضم في الطقس الحار

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العربية.نت

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إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فيجب أن تعلم أن تضم الزبادي إلى نظامك الغذائي، كما أن تأثير التبريد للزبادي يجعله مثاليًا في فصل الصيف، حيث يساعد في حل مشاكل الجفاف وتحسين الهضم في الطقس الحار.

ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا" Times of India، فإن ضم الزبادي إلى نظامك الغذائي اليومي، خاصة أثناء وجبة العشاء، سيساعدك في التخلص من الكيلوغرامات الزائدة التي تؤرقك.

الزبادي
  • الزبادي
  • الزبادي
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الزبادي
الزبادي
الزبادي
الزبادي

فوائد صحية ذهبية للزبادي

1) يساعد في تحقيق مؤشر كتلة جسم صحي

الزبادي مصدر غني بالكاليسيوم ويلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم لدينا تحت السيطرة.
وبالتالي، فإن تضمين الزبادي إلى نظامك الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا في التخلص من الكيلوغرامات الزائدة وفقدان الوزن بشكل صحي.

2) يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء

يُذكر أن البروتين هو الشيء الوحيد الذي نبدأ في استهلاك المزيد منه عندما نقرر إنقاص الوزن، والزبادي طعام منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين، مما يجعله مثاليًا لفقدان الوزن.

كما يساعد البروتين الموجود فيه أيضًا في الحفاظ على كتلة العضلات بينما يساعدك على التخلص من دهون البطن الزائدة.

تعبيرية
تعبيرية

3) يحسن عملية التمثيل الغذائي

زيادة التمثيل الغذائي هو المفتاح لفقدان الوزن، حيث يساعد البروبيوتيك الموجود في الزبادى في تحسين عملية الهضم وبالتالي تحسين عملية التمثيل الغذائي، كما يساعد في امتصاص العناصر الغذائية والحصول على ما يكفي منها وهو مهم للحفاظ على نشاطك.

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كيفية تضمين الزبادي في نظامك الغذائي

هناك طرق عديدة يمكنك من خلالها تضمين الزبادي في وجباتك اليومية، إليك بعض الطرق السهلة:

*تناول كوب من الزبادي مع وجبة الغداء أو العشاء.

*تناوله على شكل عصير في وجبة الإفطار.

*حاول تناول الزبادي دون إضافة أي سكر، حيث يضيف تناوله محلى بالسكر سعرات حرارية إضافية بما يفسد خطط إنقاص الوزن لديك.

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