بعضها خطر.. آثار جانبية لا نعرفها عن خل التفاح

يتناول الناس خل التفاح لفوائده الصحية حيث تشير بعض الأدلة إلى أن تناوله كمكمل غذائي يمكن أن يدعم صحتك فيما يتناوله البعض بهدف إنقاض الوزن، إلا أن هذه الأدلة محدودة ولا يزال الباحثون يعملون على فهمها.

مادة اعلانية

ونظراً لأن العديد من فوائد خل التفاح قد تم تضخيمها بشكل مبالغ فيه، فقد يتناوله الناس أكثر مما ينبغي، إلا أن هناك أعراضاً بعضها خطير قد لا نعرفها عنه.

اضطرابات المعدة

وقد يؤدي استهلاك كميات صغيرة من خل التفاح إلى حدوث بعض المشكلات الهضمية رغم الحديث عن إنه يقلل الشهية للأشخاص الراغبين بإنقاص الوزن، وفق ما نشر موقع "Eat this not that".

وأفادت دراسة على بعض الأشخاص الذين تناولوه بأنه تسبب بحدوث غثيان وعسر هضم بشكل ملحوظ لديهم.

ضبط مستويات السكر في الدم

إلى ذلك، قد يكون الأشخاص المصابون بداء السكري قد سمعوا أن تناول خل التفاح قد يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم.

لكن الباحثين أكدوا أن الأدلة الحالية لا تزال غير كافية لتقديم دليل قاطع على فعالية استخدام الخل لمرض السكري، لذلك من الأفضل دائما العمل مع الطبيب للتوصل إلى خطة علاجية.

تضرر مينا الأسنان

في موازاة ذلك، قد يؤدي شرب خل التفاح إلى حدوث أضرار في مينا الأسنان، ويؤكد العلماء أن المشروبات الحمضية بشكل عام يمكن أن تؤدي إلى ذلك.

كما، ينطبق ذلك على المشروبات غير الصحية مثل الصودا والمشروبات الغازية بشكل عام.

ووجدت بعض الدراسات أن حمض "الأسيتيك"، وهو الحمض السائد في خل التفاح، قد يكون له نفس التأثير أيضاً.

كذلك، وجدت دراسة سرسرية أنه عندما يتم غمر مينا الأسنان بأنواع مختلفة من الخل، تفقد الأسنان ما بين 1% و20% من المعادن بعد 4 ساعات فقط.