.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لمزيد من اليقظة.. إليك الوقت المثالي لتناول كوب قهوتك؟

coffee

لمزيد من اليقظة.. إليك الوقت المثالي لتناول كوب قهوتك؟

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يعتبر البدء بفنجان القهوة عند الاستيقاظ من النوم، عادة صباحية لدى الكثيرين، ولكن هل فكرت ما هو الوقت المناسب لتناول هذا المشروب المنبه؟، وذلك ليساعدك على إطالة التأثير المفيد الذي تبحث عنه في الكافيين كتعزيز لك.

ولمعرفة الإجابة، يجب أن نعلم أن الجسم يفرز بشكل طبيعي كل صباح "الكورتيزول"، وهو هرمون التوتر جنبا إلى جنب مع الأدرينالين. الذي يمنحنا الطاقة ويبقينا مركّزين ويقظين، لكنه في الواقع يتعارض مع الكافيين، ولذلك، سيساعد الانتظار حتى تنخفض تأثيرات هرمونات التوتر على الاستفادة أكثر من الكافيين.

علميًا... احتساء القهوة يقلل مخاطر الإصابة بهذه الأمراض صحة علميًا... احتساء القهوة يقلل مخاطر الإصابة بهذه الأمراض

وفي هذا الشأن، قال جراح القلب في مركز الطب الترميمي في المعهد الدولي للقلب والرئة، ستيفن غوندري: "عادة ما يبدأ الكورتيزول في الارتفاع حوالي الساعة 4 صباحا، كما يفعل الأدرينالين، لتكون جاهزا ليومك. وكلاهما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم (الجلوكوز)، لذلك لديك الكثير من الوقود المتاح. وإذا أضفت إلى هذه الطاقة الطبيعية الاندفاع الذي تحصل عليه من الكافيين، فقد يصطدم المنشطان بالفعل ويجعلانك تشعر بالقلق أكثر من المعتاد"، بحسب ما نقله موقع "بيزنس إنسايدر".

3 إلى 4 ساعات

كما أوضحت أخصائية التغذية تريسي لوكوود بيكرمان: "هناك بعض العلم وراء عزل الكافيين وذروة الكورتيزول بحيث لا يتعارضان ويكون لهما آثار سلبية مركبة في الجسم، مثل التوتر. أنت تريد أساسا أن يتألق الكافيين الموجود في القهوة كفنان منفرد وألا يتأثر بالتأثيرات القوية للكورتيزول".

كذلك، أضافت أخصائية التغذية، لورا سيبولو أن أفضل طريقة لضمان النشاط طوال اليوم هي اللجوء إلى الكافيين عندما تبدأ مستويات الكورتيزول في الانخفاض، والذي يحدث "بعد حوالي ثلاث إلى أربع ساعات من الاستيقاظ.

وبهذه الطريقة، ستحصل على دفعة جديدة من الطاقة عندما تبدأ طاقتك في التضاؤل ​​بشكل طبيعي.

فترة أقصر ربما!

وتفضل بيكرمان اعتماد فترة انتظار أقصر للحصول على فنجان القهوة الأول بعد الاستيقاظ، ووفقا لنصيحتها، قد يكون أفضل وقت لشرب قهوتك هو ساعة واحدة بعد الاستيقاظ.

وتميل اليقظة والتركيز المشتق من الكورتيزول إلى الذروة من 30 إلى 45 دقيقة بعد الاستيقاظ. لذلك، فإن الانتظار لمدة ساعة تقريبا سيمنحك "تأثير الكافيين الحقيقي".

وهناك سبب وجيه آخر وراء رغبتك في الانتظار لفترة أطول قليلا لتناول فنجان القهوة الأول، شرب القهوة على معدة فارغة قد يضر بصحتك. وخاصة على المدى الطويل لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز الهضمي، وتغير نظامك العصبي، وتؤدي إلى عدم انتظام الساعة البيولوجية.

وقال غوندري: "يزيد الكافيين الموجود في القهوة أيضا من نسبة الجلوكوز، لذلك إذا كنت ترغب في النهوض والذهاب، خاصة لممارسة الرياضة أو مجرد تمشية الكلب، فتناول فنجان القهوة عند الاستيقاظ".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا
إذا كنت فاقداً للبصر ..هكذا يبدو تصفح إنستغرام! إذا كنت فاقداً للبصر ..هكذا يبدو تصفح إنستغرام!
الأكثر قراءة
طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر
أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين
الصحة العالمية: متحور دلتا الصحة العالمية: متحور دلتا "تحذير" وهذا هو "الحل السحري الوحيد" لمكافحته
يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً
إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة! إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة!
السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم
قبل أن تذهب
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
اكتشف المزيد