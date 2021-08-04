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حقن أول طفلة مصابة بالضمور العضلي الشوكي بالعلاج الجيني

حقن أول طفلة مصابة بالضمور العضلي الشوكي بالعلاج الجيني
حقن أول طفلة مصابة بالضمور العضلي الشوكي بالعلاج الجيني

حقن أول طفلة مصابة بالضمور العضلي الشوكي بالعلاج الجيني

بعد إجراء الفحوص الإكلينيكية اللازمة والفحوص الجينية والبيولوجيا الجزئية

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - ريم الششتاوي

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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن بدء حقن إحدى مصابات مرضى الضمور العضلي الشوكي من الأطفال بالعلاج الجيني، وذلك بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تشخيص إصابة الطفلة بالضمور العضلي الشوكي بعد إجراء الفحوص الإكلينيكية اللازمة والفحوص الجينية والبيولوجيا الجزئية، مضيفًا أنه تم عرضها على اللجنة العليا برئاسة الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وتضم أساتذة من كل من وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة، حيث تمت مناظرة الحالة بعد اكتمال الملف الطبي الخاص بها وإقرار جاهزيتها لتلقي العلاج الجيني.

وأشار مجاهد إلى أنه تم استقبال الطفلة بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر قبل 48 ساعة من عملية الحقن، حيث تم إجراء فحوص معملية لها شملت صورة دم، وظائف كلى، وظائف كبد، ووظائف قلب، لبدء تلقي الطفلة العلاج.

ولفت مجاهد إلى أن مركز علاج الضمور العضلي الشوكي يعد بمثابة وحدة مستقلة كاملة داخل مستشفى معهد ناصر، حيث تم تجهيزها على أعلى مستوى وفقًا للمعايير العالمية في مكافحة العدوى ومعايير الجودة، مضيفًا أن الوحدة تضم غرفة عناية مركزة، وغرفة لتحضير وتجهيز العلاج الجيني، وغرفا للمتابعة.

وأضاف مجاهد أنه تتم متابعة حالة الطفل بعد الحقن من قبل استشاريين في تخصصات مخ وأعصاب، وأطفال، وتغدية وعلاج طبيعي وذلك أسبوعيًا على مدار 3 شهور.

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